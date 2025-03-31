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Вежновец рассказал о повышении цен на овощи в мае и где сохранится контроль государства
В постановлении правительства № 713 (6) от 2 апреля 2025 года, которое предусматривает корректировку системы регулирования цен, особое внимание уделяется овощам. Скоро цены отпускают. Как сложится ситуация по цене на борщевой набор, в программе "Актуальное интервью" рассказал первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.
"Такое решение принято в связи с тем, что ближе к концу мая появятся овощи нового урожая. Новый урожай капусты уже появляется в магазинах. Молодой урожай всегда дороже, чем старый, потому что он лучших потребительских качеств, и человек готов за него заплатить дороже, потому что он устраивает по качеству. В этой связи было принято решение, чтобы не сдерживать поставки свежей продукции на рынок в мае, предельные цены по овощам исключить", - пояснил он.
Иван Вежновец обратил внимание, что остается регулирование цен на овощи в части применяемых надбавок (как надбавок импортера, так и торговых надбавок). "Поэтому все равно овощи остаются под контролем государства", - заключил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.