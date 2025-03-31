Вежновец рассказал о повышении цен на овощи в мае и где сохранится контроль государства

"Такое решение принято в связи с тем, что ближе к концу мая появятся овощи нового урожая. Новый урожай капусты уже появляется в магазинах. Молодой урожай всегда дороже, чем старый, потому что он лучших потребительских качеств, и человек готов за него заплатить дороже, потому что он устраивает по качеству. В этой связи было принято решение, чтобы не сдерживать поставки свежей продукции на рынок в мае, предельные цены по овощам исключить", - пояснил он.