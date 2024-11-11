Нынешние достижения в сотрудничестве Беларуси и России - это путь длиной в 25 лет Союзного государства. Какими были шаги первых лет и какой была Беларусь в 2002-м?

Политическая развилка - союз равных или губерния - жесткая позиция Лукашенко по поводу совместного будущего. Сенсационная победа над шведами - Беларусь выходит в полуфинал Олимпийских игр, стартует реконструкция ГРЭС, начинается строительство библиотеки, спроектированной еще в 80-х.