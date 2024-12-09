В открытом доступеОжившие строки памятиГеноцид. Без права на жизньБез ретушиБеларусь. Созидание. Время помнитьОсвобождение. День за днемТайны следствияБеларусь созидающаяИстории спасения. Жизнь на граниЖенщины страны СоветовВойна народнаяВремя выбрало нас

Время выбрало нас | Лукашенко проучил Немцова | Газовый скандал | Польша против чеченцев

09.12.2024

Победы в спорте и достижения на строительных площадках страны. Таким запомнился 2002 год. Беларусь одерживает сенсационную победу над шведами и выходит в полуфинал Олимпийских игр. Союз равных или губерния - политическая развилка и жёсткий ответ Лукашенко о будущем Союзного государства. Искрит, но плохо - стартует реконструкция ГРЭС и строительство библиотеки спроектированной ещё в 80-х.

Выпуски

12 видео

Время выбрало нас | Лукашенко проучил Немцова | Газовый скандал | Польша против чеченцев