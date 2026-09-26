Выкуп арендного жилья, ремонт в счет платы и снос ветхого фонда: что ожидает белорусов

Основным вектором решения жилищного вопроса в Беларуси стало обеспечение граждан арендными "квадратами". Определены конкретные подходы: невостребованное арендное жилье, которое построили на селе еще в советское время, вовлечь в хозоборот. Местная власть формирует список пустующих домов, которые населению предлагают выкупить всего за 1 базовую величину.

Напомним, ранее на продажу через аукционы с понижением цены уходило до 9 месяцев, что также преследовало затраты.

Есть и другое предложение по арендному жилью, которое нуждается в ремонте. Все просто: человек заселяется, делает ремонт за свой счет, а потраченные деньги вычитаются из арендной платы, т. е. какое-то время за жилое помещение не нужно платить в принципе. Также еще один механизм выкупа арендного жилья, который доступен востребованным молодым специалистам. Они смогут выкупить арендное жилье, построенное предприятием, после 10 лет отработки при условии проживания в малых населенных пунктах до 20 тыс. человек.

Сегодня арендный фонд насчитывает 165 тыс. помещений. При этом 3/4 фонда составляет старое советское жилье. Из них более 1 тыс. уйдет на продажу, около 2,5 тыс. нуждаются в ремонте, порядка 6 тыс. подлежат сносу из-за ветхости.

В 2026 году согласно госпрограмме запланировано сдать 4 млн кв. м жилья. Из этого объема 1,5 млн кв. м придется на индивидуальные дома., порядка 650 тыс. квадратов - на арендный фонд, а на жилье с господдержкой - 645 тыс. кв. м.

Ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируют увеличить до 30 % от общего объема жилищного строительства. Задача - возвести не менее 5 миллионов квадратных метров за пятилетку. При этом социальные обязательства и госсподдежка сохранятся для многодетных семей и других категорий. Благодаря такой стратегии уже в 2027 году планируют построить более 900 тыс. кв. м арендного жилья, такими темпами к 2030 году показатель станет выше 1 млн кв. м.

Кто может рассчитывать на арендную квартиру, какие перспективы у такого формата и механизм выкупа подобного жилья? Подробности - 27 сентября в "Главном эфире" на "Беларусь 1".