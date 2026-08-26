Жук: Преподаватели вузов должны быть для студентов авторитетными людьми

Вторая Национальная школа ректоров начала работу в Минске. Форум проходит в выездном формате.

Первая точка притяжения спикеров и участников - Белтелерадиокомпания. Студия "600 метров" превратилась в дискуссионную площадку. Главная тема - каким должен быть университет будущего. В фокусе - подготовка кадров, технологический суверенитет и экспортный потенциал белорусского высшего образования. Важнейший вопрос - как наладить контакт с молодым поколением.

"Разговаривать глаза в глаза, вести живое общение, выводить их из этой цифровой среды. Мир устроен не только так, как молодые люди видят на экранах своих смартфонов. Прежде всего это. Второе - это авторитет преподавателей вузов. Они должны быть для студентов именно теми авторитетными людьми, которые научат не только знаниям по предмету, но еще и расскажут о стране так, чтобы молодые люди понимали, где они живут, в какой стране живут, и гордились нашими достижениями", - отметил министр информации Беларуси Дмитрий Жук.

Play Вторая Национальная школа ректоров начала работу в Минске Первая точка притяжения спикеров и участников - Белтелерадиокомпания

Юрий Бондарь, ректор Республиканского института высшей школы:

"Главный вопрос заключается в том, что мир стремительно меняется, общество меняется, влияние цифровых технологий колоссальное. И, естественно, та культура, которая формируется в среде студенческой молодежи, должна отражать эти изменения. Должна быть культура взаимодействия с цифровыми технологиями, культура поведения в цифровой среде, та же медиагигиена".

Программа мероприятия насыщенная. 26 августа экспертное сообщество отправится в Министерство иностранных дел. А вечером участников ждут в Национальной академии наук и Парке высоких технологий.