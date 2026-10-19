Знания для всех: как в Беларуси обучают детей с особенностями психофизического развития

В Беларуси насчитывается свыше 178 тыс. детей с особенностями психофизического развития. В стране работает 46 спецшкол, 47 специальных детских садиков и 141 центр коррекционно-развивающего обучения, но за этими цифрами стоит отнюдь не отчетность, а судьбы родителей, которые однажды услышали диагноз, и ребят.

В специальном репортаже расскажем несколько историй из тысяч существующих.

ГУО "Специальная школа № 188 г. Минска"

Для учащегося ГУО "Специальная школа № 188 г. Минска" Алексея Бобка учреждение образования, где слабовидящие и незрячие дети могут получить полноценное общее среднее образование, стала семьей. Здесь создана безбарьерная среда, тактильное покрытие на полу и повсюду таблички со шрифтом Брайля. Но главное - понимающие и поддерживающие педагоги. Плохое зрение или его отсутствие - особенность, с которой можно жить и побеждать.

Алексей, кстати, является мастером спорта по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению.

Парень мечтает отобраться на Паралимпийские игры 2030 года. "У любого профессионального спортсмена главная и цель - олимпийское золото. Я выступаю со спортсменом-ведущим. Это человек, который идет со мной в паре на лыжах. Он идет в двух-трех метрах впереди меня. На длинных спусках он может взять меня за палку, чтобы я нигде не завалился. Во время бега мы беремся с ним за резинку через руку. При плавании в открытой воде у нас закреплена резинка на бедре. На велосипеде тоже с ним тандем", - рассказал учащийся специальной школы № 188 г. Минска.

Колобома зрительного нерва, сетчатки, горизонтальный нистагм, сильный астигматизм - то, с чем Алексей живет с рождения. Диагнозы могли стать приговором, но стали точкой профессионального отсчета. В школе у каждого своя непростая история, но здесь никто не делит детей на сложных и простых. Здесь делят только классы на не более чем 12 человек для слабовидящих и 8 для незрячих, чтобы каждый получил внимание.

"Дети абсолютно ничем не отличаются. Они так же бегают, прыгают и шумят на уроках. Единственное, бывает сложность со скоростью. Наши дети немного медленнее работают в связи со своими особенностями", - сказала учитель белорусского языка и литературы специальной школы № 188 г. Минска Анна Войтехович.

В классах оборудованы видеоувеличители, брайлевские дисплеи и принтеры, мультиборды, программы экранного доступ - все для того, чтобы диагноз остался в медкарте, а не в школьном дневнике. С приборами прямого чтения первоклассники делают первые шаги в мир, где буквы можно не увидеть, а почувствовать. Система Брайля - азбука, которая открывает дорогу к знаниям для незрячих детей с первого класса.

Детям нужно осязать мир через точки, выпуклые, рельефные и понятные. Рядом находятся педагоги, которые знают: научить читать по Брайлю - дать шанс на полноценную жизнь.

"Для письма существует прибор "Брайлевское шеститочие". Это металлическая пластина, на которой выдавлены шеститочия. Дети заправляют тетрадь в прибор и пользуются грифелем, он вместо ручки. Пишется все справа налево, и ребенку надо в голове перевернуть все зеркально. Это сложнее, чем обычным детям", - рассказала учитель начальных классов специальной школы № 188 г. Минска Татьяна Голубева.

Представьте обычный букварь, а теперь умножьте его на 13 - именно столько книг шрифтом Брайля получается из одного привычного тома. И все это ради одной цели - доступность и качество образования для всех. В Беларуси система таких учебников создается с 1997 года. Сегодня рекомендованы к использованию 142 пособия шрифтом Брайля.

Полистирол позволяет делать не только текст, но и иллюстрации чертежей, карты, схемы, таблицы, чтобы геометрия, история, физика были понятны на ощупь.

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) Московского района г. Минска

Перемещаемся в ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) Московского района г. Минска". Здесь первыми опробовали эффективность тренажерного комплекса для сенсорной интеграции. Разработка с памяткой "Сделано в Беларуси". Оборудование привезли в конце мая, сейчас такие комплексы есть во всех регионах страны.

Четыре года - возраст, когда мир познается через движение, но у Никиты оно особенное. Ему трудно удерживать равновесие, ориентироваться в пространстве. То, что для других детей происходит само собой, для него является ежедневной работой над собой.

"Все подбирается под каждого ребенка и его возможности. У кого ранее была неуверенная походка, сейчас становится уверенной, с равновесием. Самое главное, что у детей это вызывает положительный эмоциональный отклик", - отметила замдиректора Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района Минска Ирина Шестакова.

Дети проходят через психологов, медиков, педагогов и десятки обследований. Путь особенного ребенка - маршрут со множеством дорог, а современное интерактивное оборудование считается его центральной полосой.

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Следующая точка маршрута - ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Октябрьского района г. Минска". Туда приходят порядка 170 ребят. Сегодня в учреждении одни обучаются, другие приходят на коррекционные занятия. В центре развивают сенсорные навыки, вестибулярный аппарат, оказывают помощь детям с расстройством аутистического спектра.

Более 75 % детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) обучаются в условиях интегрированного воспитания на базе обычных детских садов и школ. Это не просто цифра, а курс на то, чтобы каждый ребенок рос не в изоляции среди сверстников.

Егору 13 лет, у него детский церебральный паралич. Каждый его шаг - борьба с мышцами, которые не слушаются. "Мы очень довольны. Три раза в неделю ходим на физкультуру, Егор занимается с удовольствием. После каждого занятия у него расслабляется определенная группа мышц, они начинают работать правильно, а походка становится более правильная и уверенная. Он себя чувствует по-другому", - поделилась мама Егора Оксана Кудряшова.

Как отметила учитель адаптивной физической культуры ГУО "Средняя школа № 111 имени Михаила Каснерика г. Минска" Наталья Чирицо, для детей с особенностями психофизического развития очень важны занятия по адаптивной физической культуре, в рамках которых развивают сенсорную интеграцию, когнитивные функции, двигательную мобильность.

За улыбкой стоит ежедневный труд сотен педагогов и поддержка государства. Сегодня в Беларуси для детей с особенностями психофизического развития создаются специальные условия. Работают почти 5 тыс. групп, более 6 тыс. спецклассов и 160 кабинетов ранней помощи. Новое оборудование - еще один шаг по развитию инклюзивного образования до 2030 года.

Алла Веретенникова, начальник отдела Министерства образования Беларуси:

"Если мы сегодня представляем систему специального и инклюзивного образования как многовариантную, значит любой педагог может столкнуться в своей деятельности с ребенком с особенностями психофизического развития. Учитель сразу должен применить свои профессиональные навыки для организации работы на высоком качественном уровне".

ГУО "Специальная школа-интернат № 10 г. Минска"

В ГУО "Специальная школа-интернат № 10 г. Минска" насчитывается около 300 учеников, 35 классов и 145 детей с расстройством аутистического спектра. Цифры, за которыми прячутся судьбы свыше 120 педагогов, которые ежедневно создают для детей особый мир, где есть сенсорная комната, место, чтобы спрятаться от перегрузки и восстановить силы, где каждый урок выстроен так, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, где работает человек, отдавший профессии почти полвека.

"Сенсорная комната - специально оборудованная, полифункциональная, интерактивная среда. Дети воспринимают ее как отдых, хотя здесь идет серьезная коррекционная работа для развития навыков самообслуживания", - рассказала учитель специальной школы-интерната № 10 Минска Клавдия Игошина.

Самое главное в обучении таких детей - социальная адаптация, поэтому в специальной комнате создали импровизированную гостиную с гладильной доской и утюгом. Там учат ребят пользоваться бытовыми приборами. На кухне детей учат готовить кашу.

У Ильи, учащегося четвертого класса, диагностирована умеренная интеллектуальная недостаточность, расстройство аутистического спектра. Диагнозы, которые для многих звучат как стена, но они для того, чтобы их преодолевать. Музыка и занятия по фортепиано для Ильи - язык, на котором он говорит с миром. Мальчик разучивает произведения настойчиво, упрямо и по-своему. Выступает на сцене уверенно, и зрители отвечают ему тем же. В 2026 году Илья стал дипломантом второй степени районного конкурса "Альбом героев" и конкурса детского творчества "Я рисую право".

Разные дети, диагнозы и судьбы, но цель одна - каждый ребенок в Беларуси должен учиться и развиваться. Современное оборудование, учебники со шрифтом Брайля, сенсорные комнаты, тренажерные комплексы - все это не просто техника, а инструменты, делающие образование доступным.

Методики разрабатывали годами, а учебники создавали с нуля с 1997 года. Тренажеры, отечественные разработки, компетенции врачей и педагогов росли вместе с системой. И за этим выбор страны, где в центре политики находится человек. Социальное государство взяло на себя ответственность за судьбу особенных детей, чтобы они были наравне со всеми, ведь право на знание одно для всех.

Главное фото: pexels.com