Сахарный диабет у детей: как в Беларуси помогают жить с таким диагнозом

Для телеведущей "Первого информационного" Екатерины Тихомировой, ее супруга Алексея и их дочери Варвары диагноз сахарный диабет оказался не страшным сном, а явью. К такому повороту судьбы семья была не готова.

Теперь каждый в их семье задается вопросом: что это - поломанный ген, стечение обстоятельств или предрасположенность плюс стресс? Что сегодня становится триггером сахарного диабета?

"Это можно сравнить с краем пропасти. С сахарным диабетом нужно жить по-новому. А как? Можно, пожалуйста, инструкцию по применению моего ребенка. Я теперь не знаю, что делать, постоянно думаю, как ему не навредить, чем его кормить, как следить за уровнем сахара. Когда в больницу приехала за инсулином, ко мне подошла старшая медсестра, взяла меня за руку и сказала: "Мы вас не оставим, вы не будете одни, мы будем с вами всегда", - рассказала мама Вари.

Варваре 12 лет, она учится в 6 классе, и до дня, когда почувствовала себя нехорошо, а сахарном диабете знала мало. Теперь с родителями при помощи врачей они вместе учатся жить новой реальностью, где подсчеты хлебных единиц и ведение дневника питания - неотъемлемая часть настоящего и будущего, как и дисциплина, ведь без этого контролировать болезнь невозможно.

"Я думаю, что будет сложнее, но со временем привыкну, и это станет моей обычной жизнью. Заболев, я поняла, что это может быть даже опасно. Было бы очень хорошо, если бы об этом рассказывали детям и напоминали некоторым взрослым, так как может в любой момент стать плохо от понижения или повышения сахара. Если об этом будут рассказывать, то многим будет легче", - поделилась девочка.

Более 3,5 тыс. детей в Беларуси сегодня живут с диагнозом сахарный диабет 1-го типа. Заболевание, как правило, имеет генетическую предрасположенность на уровне изменения поломки отдельных генов. Триада из первых признаков должны насторожить родителей - это постоянная жажда, ребенок часто бегает в уборную и худеет без причины. С развитием болезни могут проявляться усталость, простудные заболевания, нередко и кожные высыпания.

Анжелика Солнцева, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, доктор медицинских наук:

"1-й тип сахарного диабета - аутоиммунное заболевание. Органы перестают работать в нормальном режиме под действием каких-либо факторов внешней среды, генетической предрасположенности, но есть еще что-то, что обязательно действует извне. Сейчас сахарный диабет отмечается не только у подростков, но и у детей младшего школьного возраста. Пик приходится на 6-9 лет".

Просто о сложном Ольга Гарбузова объясняет своей 4-летней дочке Насте, с чем теперь придется жить постоянно. С датчиком на руке девочка совсем недолго, но уже привыкла к помощнику по здоровью. Система непрерывного мониторинга глюкозы устанавливается на 21 день и контролирует сахар в крови каждые 24 часа, конечно, не без погрешности, поэтому глюкометр тоже используют. Большое подспорье - поддержка, которую сегодня получают родители диадеток.

"Всегда дверь открыта у всех специалистов. Нам по телефону или очно по нашему дневнику отвечают на вопросы, корректируют что-то. Это очень важно, потому что есть помощь здесь и сейчас. Я благодарна специалистам за человеческие отношения и профессионализм", - сказала мама Насти.

У пятилетнего Миши при норме сахара в крови от 3,3 до 5,5 в момент госпитализации анализ показывал 38 - превышение почти в 7 раз. Сейчас болезнь ушла в компенсацию, но вместе с тем с мамой каждый день он все больше погружается в мир несладкой болезни, и эти знания формируют уже новый взгляд на ситуацию.

Мама Миши Татьяна Ходневич призналась, что диагноз сына воспринимает не как болезнь, а как новый образ жизни. Ограничений у Миши особых нет, разве что приходится теперь все высчитывать и следить за уровнем глюкозы.

Инсулинозависимый диабет диагностируют у 90 % детей в Беларуси. Эта проблема актуальна для всего мира. Такой тип диабета возникает при нарушении работы поджелудочной железы - более 50 % ее бета-клеток разрушаются, а при таком сценарии важный белковый гормон для функционирования организма вырабатываться перестает.

Главный внештатный детский эндокринолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Кислая объяснила, что без инсулина в клетку не поступят углеводы, а они являются основным источником энергии, он также необходим для роста, развития, формирования и функционирования организма. "Углеводы поступили с пищей, их полным-полно у нас в крови, но клетка для них закрыта, потому что ключ потерян, инсулина нет. Инсулин вводится извне, к сожалению, сегодня единственный способ введения инсулина - инъекционный. Таблетка инсулина не поможет - она разрушится в желудочно-кишечном тракте", - пояснила врач-эндокринолог.

Аналог инсулина ультракороткого действия белорусские дети с сахарным диабетом 1-го типа получают бесплатно. В среднем его вводят перед основными приемами пищи три раза в ден, а также еще раз или два в организм доставляется базовый инсулин так называемого продленного действия. Не навредить - главный принцип, которому учит болезнь. Подбор дозы инсулина и его введение - эту базу должны знать и уметь применить на практике не только диалюди, но окружающие.

С 2012 года в Беларуси для лечения диадетей в рамках госпрограммы "Здоровье народа" и "Демографическая безопасность" используются бесплатные инсулиновые помпы. Главные преимущества такой доставки инсулина - более точный контроль уровня глюкозы и непрерывные подкожные инъекции. Только в Минске помповую инсулинотерапию сегодня получают 150 детей. Эндокринологи замечают, что психологически не каждый ребенок готов к данному виду инсулинотерапии.

В 2025 году Минздрав для Минска выделил 23 помпы, которые согласно листу ожидания стали предлагать. Первые 15 человек отказались от установки, мотивируя неготовностью к такому. Пользоваться таким способом введения сложно, ведь ребенок все время будет с проводами и трубочками. Не все дети готовы к такому, хотя компенсация при использовании помповой инсулинотерапии у детей выше.

Диабет - заболевание, с которым надо учиться жить. Управление болезнью - один из важных шагов в сохранении прежних привычек. В Беларуси этому учат в "Школе диабета". Такая, например, есть в 2-й городской детской клинической больнице Минска. Там групповые и индивидуальные занятия для детей, их родителей и родственников проводят уже 34 года. С осени 2025-го, помимо медицинской, оказывают еще и психологическую помощь.

Валерия Толкачева, и.о. заведующего педиатрическим отделением № 3 2-й городской детской клинической больницы Минска:

"Мы обучаем подсчету хлебных единиц. Без этого подсчета не будет компенсации заболевания, поэтому не будет хорошего состояния здоровья ребенка. Мы обучаем технике измерения гликемии, чтобы это можно было делать дома. Обучаем ведению дневника самоконтроля. Родителям рассказываем правила поведения в сложных ситуациях - резкое повышение или понижение сахара, что делать при физической нагрузке, если дети занимаются дополнительными занятиями, в кружках, в школе, детском саду".

Выходя с заворота больницы, семьи, столкнувшиеся с недугом, не остаются один на один с болезнью. Неравнодушные белорусы, не понаслышке знающие все страхи, сомнения и эмоции диалюдей, объединились и толокой поддерживают друг друга информационно и морально.

"Мы объединяемся общей целью - жить полноценной жизнью без ограничений и предрассудков, связанных с заболеванием. В рамках сообщества проводится большая информационная работа - создается медиаконтент для просвещения людей, происходит информирование их о жизни с диабетом. У нас есть сообщество в Viber, где состоит 6 тыс. подписчиков, сайт с большим количеством полезной информации, YouTube-канал с блогом о жизни подростка, болеющего сахарным диабетом, "Школа диабета" с участием ведущих отечественных и зарубежных эндокринологов. Мы активно общаемся с Министерством здравоохранения и профильными ведомствами по вопросу обеспечения детей непрерывным мониторингом глюкозы в крови и инсулиновыми помпами", - рассказал представитель Гомельского общественного объединения "Детский диабет" и учреждения "Диалюди" Николай Бухель.

И если дома, где ребенок практически всегда находится под контролем родителей, с большего семья может расслабиться, то как быть с детским садом или школой? Спешим успокоить. Дети с диабетом такие же дошколята и школьники. Единственное, что их отличает от сверстников - нарушение выработки инсулина в организме. Но это точно не помеха для учебы, которая требует дистанционного обучения. В школах готовы работать и работают наравне со всеми юными белорусами.

"Такие дети находятся под присмотром. Если есть необходимость выйти перекусить либо использовать препарат во время урока, они, не предупреждая учителя, выходят. Дети знают, что если сами с чем-то не справятся, то в учреждениях работает фельдшер, который поможет им. Если родители обеспокоятся состоянием ребенка, они могут прийти в учреждение - для родителей диадетей делаются дополнительные пропуски в школу, чтобы мама или папа могли беспрепятственно зайти к ребенку", - разъяснила директор гимназии № 6 Минска Наталья Казак.

В столовой за рацион вне дома переживать также не стоит. Школьное питание по определению диетическое, но для ребят с диабетом сахар уменьшают. Двухнедельное меню разнообразное и насыщенное. На выдаче порций ребят знают пофамильно, и классные руководители контролируют процесс.

"Если во время полдника дается чай, то для диадетей он без сахара. Вместо кекса предлагаем яблоко или пюре в нескольких видах, там нет сахара, но зато хороший состав. Замена по основному меню тоже производится, например, дают что-то отварное", - проинформировала заведующая производством столовой СШ № 51 Минска Анна Аксюто.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить, и сахарный диабет 1-го типа не является исключением. 14 ноября, во Всемирный день диабета, в Беларуси во всеуслышание говорят о заболевании, напоминают о факторах риска и профилактике. Юным белорусам и их родителям, кто лицом к лицу столкнулся с болезнью, жить придется по новым правилам. Но кто знает, возможно, в будущем мы все же сможем победить эту болезнь. Мечта любого эндокринолога - вылечить своего пациента, но на сегодняшний день сахарный диабет пока неизлечим. Этой болезнью не заразишься, и она не возникает из-за частого и чрезмерного употребления сладкого.

Почему диабет уже не приговор. Каковы главные признаки сахарного диабета у детей. Об этом и не только подробнее смотрите в специальном репортаже.