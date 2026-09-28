"Американцы исправили ошибку": какой следующий шаг ждет Минск от Вашингтона

15 сентября 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом.

В ходе переговоров было затронуто несколько ключевых вопросов - снятие санкций с белорусских предприятий, разблокировка денежных активов, несправедливо заблокированных в Нью-Йоркском банке, а также политическое урегулирование сложных ситуаций, сложившихся в последние годы между Вашингтоном и Минском. Практика переговоров показала динамику и прогресс - американская сторона согласилась снять экономические санкции с двух предприятий. Это "Лакокраска", санкции в отношении которой были несправедливо введены в 2008 году, а также с крупного концерна "Беллесбумпрома".

Снятие ограничительных мер позволит предприятиям активнее вести себя на внешнеэкономическом треке, в первую очередь в странах, которые традиционно являлись рынком сбыта для Беларуси - это Азиатский регион и Российская Федерация. Санкции напрямую не влияли на взаимодействие с американцами и западноевропейцами, но они порождали вторичные санкции для субъектов хозяйствования дальней дуги, готовых работать с Беларусью.

Олег Дьяченко

"Американцы исправили эту ошибку. Надеемся, что сегодня на внешнеэкономическом направлении будет положительный результат. Это же касается и соблюдения договоренности в части снятия блокировки активов в Нью-Йорке. Ждем следующих правильных шагов Вашингтонской администрации по исправлению ошибок, допущенных во взаимоотношениях с белорусским государством", - отметил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в "Актуальном интервью".

В политическом взаимодействии также наблюдается потепление отношений между американской и белорусской стороной. Визит Джона Коула уже не первый. Напомним, что в 2025 году по поручению президента США Дональда Трампа Коул дважды посещал Беларусь, после чего были сняты экономические санкции с "Белавиа" и Беларуськалия.

"В большой политике крупных результатов сразу нет" - Рачков разобрал переговоры Коула и Лукашенко 15 сентября 2026 года у Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась встреча со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом

"Хотелось бы, чтобы администрация Трампа повлияла и на позицию западноевропейских политиков, которые, являясь соседями, занимают позицию отнюдь не дружественную. Все здравомыслящие политики в США и европейских странах признают, что санкции были введены на пустом месте. Американцам есть над чем работать, а белорусская сторона всегда открыта к диалогу, но не в ущерб интересам национальной безопасности, интересам в сфере экономики и политико-дипломатического сотрудничества", - обратил внимание Олег Дьяченко.

Главное фото: president.gov.by