Краткий пересказ от ИИ

Растущий авторитет Минска как инициатора мирных инициатив и международной конференции, которая становится инструментом поиска новой архитектуры безопасности, неоспоримы. В этом мнении едины и участники большого форума, и экспертное сообщество.

Прежние механизмы, которым удавалось обеспечивать устойчивость контента, больше не эффективны. Об этом свидетельствует разгорающаяся конфронтация и зачастую силовое решение разногласий вместо конструктивного диалога.

Отсюда потребность в консолидации, которая буквально сплачивает в идее глобального мира всех, кто не желает, чтобы Евразия была объектом чужой геополитической игры.

Формирование нового многополярного порядка

Пока Европа пугает угрозой с восточного фланга, выстраивая барьеры экономические и физические, Беларусь приглашает всю Евразию в Минск, в который раз продвигая идеи глобального мира.

Нарастающая воинственность - не кратковременный тренд, скорее это новая международная реальность, в которой война становится инструментом политики. ЕС открыто говорит о том, что сегодня военная сила решает, что ядерное оружие может достичь каких-то целей. Там, похоже, забыли вообще все уроки истории. И страшно даже представить исход, если бы не сдерживающая позиция Трампа.

Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН:

"Очень бы хотелось, чтобы все политики, наконец, включили мозги и начали думать головой. Земля маленькая, мы все плывем в одной лодке, друг от друга мы очень зависим. Силовым методом ни одну проблему в мире решить нельзя. Надо договариваться, идти всегда на разумный компромисс".

Безопасность сегодня - понятие хрупкое как, пожалуй, никогда. Текущая ситуация заставляет действовать тех, кто преследует национальные интересы и категорически против языка ограничений и угроз. А безопасность Европы не в новой гонке вооружений, а в системе гарантий. Об этом на полях форума заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, традиционный участник конференции.

Лавров: Мы никогда не закрывали дверь для западной части континента Россия готова сотрудничать с теми, кто откажется от враждебных намерений, заявил министр иностранных дел РФ

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Нынешнее состояние венской организации откровенно плачевное. И это результат той самой конфронтационной логики блокового мышления наших западных стран. Я привел только пример, как они относятся к ОБСЕ и к своим обязательствам. Они желали и, наверное, продолжают желать превратить ОБСЕ в инструмент идеологического обслуживания своих интересов, интересов НАТО, а также интересов Евросоюза, который стремительно эволюционирует из интеграционного социально-экономического объединения в агрессивный милитаристский блок антироссийской и антибелорусской направленности".

Подходы Беларуси и России к развитию евразийского сотрудничества

Беларусь и Россия не отталкивают европейские государства и готовы видеть их за общим столом. Наши подходы к развитию евразийского сотрудничества основаны на мирном сосуществовании, взаимном уважении и учете интересов друг друга. Приверженность этой позиции Беларусь и Россия подтвердили и во время двусторонней встречи на уровне министров иностранных дел.

Неделимость безопасности, открытость, равноправие - вот что должно быть в основе общеевразийской архитектуры. И полное искоренение враждебности. Искусственно раздутой враждебности бумеранг зеркалит по цветущему саду массовыми недовольствами и протестами во Франции, Испании. А в Польше молодежь призывает старшее поколение опомниться и вложиться не в оружие, а в образование. Хваленая демократия. А где же правозащитники? И может лучше начать с себя?

Закрепить основы безопасности на общеконтинентальном уровне призван рамочный документ - Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке. Идея как объединяющего проекта озвучена Беларусью на I Международной конференции по евразийской безопасности. И это не про систему доминирования. Тогда среди участников оказались 120 делегатов (четвертый форум собрал в 5 раз больше участников по сравнению с представительством первой конференции). В том числе это руководители практически всех региональных объединений, занимающихся вопросами безопасности на евразийском пространстве.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

"Полагаем, что начавшееся обсуждение архитектуры евразийской безопасности и концепции Хартии, которая также внимательно изучается государствами - членами ШОС, имеет большое значение на фоне кризиса современного миропорядка. Подчеркну, государства - члены ШОС выступают за разрешение разногласий и споров мирным путем, соблюдение Устава ООН и норм международного права".

Текущая ситуация, похоже, и есть основной ньюсмейкер. События вокруг Украины и участие Беларуси в большой гуманитарной операции. Кажется, что ситуация там сдвинулась с точки, на которой застопорилась. Смогли договориться на примере одного региона, значит, на диалог способны. Люди устали, нет ресурса. Нужно садиться за стол переговоров - это мнение Беларуси. Украинский вопрос - один из тех, что откликается и о котором продолжат говорить участники и после заседания.

Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага (Германия):

"Очень важная мысль была сказана. Ресурсов больше нет. В головах людей больше нет той причины, той первоосновы, на которой сыграли милитаристы или продавцы смерти. Я очень надеюсь, что мы к концу года подойдем к положительному решению и начнется процесс не эскалации, а деэскалации".

Play Евразийская хартия многообразия и многополярности: какие решения предлагают специалисты На полях IV Международной конференции по евразийской безопасности эксперты приступили к детальной проработке проекта Евразийской хартии многообразия и многополярности

Стоит констатировать, все же голос разума в ЕС слышен. Пусть пока и не с высоких трибун. Там пока не научились так откровенно и на злобу дня говорить о реальности без замыливания.

Елизавета Глушакова, сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

"Европейские государства идут на диалог, идут активно. Когда Президент покидал место проведения конференции, они очень активно приветствовали его, подходили, дарили книги. И как раз-таки это были представители европейских государств, представители Израиля. Эта атмосфера дружелюбия показывает, что есть все-таки пласт людей, политиков, ученых, которые видят конструктивность и рациональность и обращаются к ней, а не только ее используют как какой-то инструмент манипулирования".

"Преодоление международного беспорядка в духе сотрудничества: сможем ли мы собрать головоломку евразийской безопасности?" - так емко обозначена тематика четвертой конференции. Это множество пазлов, которые необходимо сложить в единое видение крепкого внутриконтинентального доверия. Это реальная цель, если к ней идти сообща.