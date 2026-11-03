Краткий пересказ от ИИ

Детальная проработка проекта Евразийской хартии многообразия и многополярности призвана заменить прежнюю, разрушенную Западом модель межгосударственных отношений.

Новый код безопасности

Сегодня уже ни у кого не остается и доли сомнений в том, что современная система международных отношений и мироустройства переживает глубочайший системный кризис. Пока на площадках и трибунах ООН или, например, Совбеза декларируются речевки о глобальной стабильности, нестабильности добавляет гонка вооружений и экономическое давление, желание диктовать правила жизни суверенным государствам. Полная подмена понятий - демократия давно стала диктатурой в классической ее форме. Это на себе сегодня ощущают жители, например, Старого Света. Поэтому нужны четкие и новые контуры баланса.

Play "Нам необходим диалог" - депутат Европарламента о евразийской безопасности IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске

На полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности эксперты и политики официально приступили к детальной проработке проекта Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Масштабная инициатива впервые была озвучена Минском и фактически призвана заменить собой рухнувшие западноцентричные модели безопасности и стать юридическим щитом для нового, справедливого мироустройства. Кстати, корни документа уходят в 2005 год, когда Александр Лукашенко на саммите ООН призвал признать многообразие путей развития человечества главной ценностью цивилизации. Сама идея хартии окончательно вызрела на минской площадке. Будущий документ не пишется под диктовку одной сверхдержавы. Он гармонично объединяет Большое Евразийское партнерство России и китайскую концепцию Сообщества единой судьбы человечества.

В сентябре на полях ООН девять государств официально запустили переговорный трек, а сегодня в Минске этот процесс обретает конкретные формулировки.

На площадке сессий конференции идет международная дискуссия. Работа разделена на 5 сложнейших блоков. На первой сессии военные аналитики обсуждают контроль над вооружениями и предотвращение прямых военных рисков. Вторая площадка полностью отдана технологиям будущего: здесь говорят о регулировании искусственного интеллекта, кибербезопасности и противодействии дипфейкам. На стыке интересов - вопросы экономической, энергетической и продовольственной стабильности.

Владимир Орлов, директор ПИР-Центра (Россия):

"Диалог между Западом и Востоком возможен раньше или позже. Он состоится лучше раньше, чем позже. Но для этого западные коллеги, оппоненты и потенциальные партнеры должны понимать, что для них не может быть какой-то эксклюзивной безопасности. Любая безопасность у нас на континенте, на наших пространствах - она инклюзивна, она включает всех, она равная и неделимая, а не то, что одним какие-то преференции, для НАТО какие-то дальнейшие наращивания вооружений против России, против Беларуси, санкции, попытка нас унизить. Унизить нас не получится. Поставить на колени нас тем более не получится. Вот когда это поймут, когда разговор пойдет на равных, я думаю, мы будем выходить на взаимоприемлемые решения".

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Роль Беларуси в урегулировании региональных кризисов сегодня масштабна. От первых раундов российско-украинских переговоров до содействия сложнейшим гуманитарным миссиям - Минск всегда оперативно предоставлял свои ресурсы ради спасения человеческих жизней. Белорусская дипломатия не выбирает позицию стороннего наблюдателя. Интегрируя усилия в рамках Союзного государства, ОДКБ и ШОС, республика последовательно выступает против искусственного деления Евразии на враждующие лагеря.

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Стив Самарин, политолог (США):

"Беларусь в который раз становится центром политического диалога. Он, в общем-то, все время продолжается, и белорусское руководство прилагает колоссальные усилия для мира и безопасности и в регионе, да и во всем мире".

Присутствие здесь сотен зарубежных делегатов, включая представителей стран Запада и ОБСЕ, наглядно доказывает: в Минске видят честного и предсказуемого посредника, способного предложить реальную альтернативу глобальному пожару. Стоит отметить, что динамика Минской конференции растет из года в год: если на первую встречу приехали около 300 участников, то сегодня их число практически удвоилось. Здесь, в Минске, не просто обсуждают кризисы, здесь закладывается фундамент для новой, справедливой и многополярной архитектуры безопасности на всем Евразийском пространстве.

Главный итог дискуссий очевиден: миротворческий манифест Беларуси трансформируется в конкретные действия - от урегулирования локальных кризисов до работы над Евразийской хартией многополярности. Белорусская столица в очередной раз закрепила за собой статус незаменимого центра притяжения для всех, кто выбирает созидание вместо конфронтации. И выбор не только за Востоком, но и Западом.