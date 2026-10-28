МИД Беларуси и Вьетнама подписали План взаимодействия на 2027-2029 годы

Минск и Ханой укрепляют стратегическое партнерство. Новый импульс взаимоотношениям придаст официальный визит министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова во Вьетнам.

28 октября - насыщенная переговорная повестка. Глава белорусской дипломатии провел встречу со своим вьетнамским коллегой Ле Хоай Чунгом. С Вьетнамом нас связывает многолетний политический и экономический диалог, традиционные отношения дружбы, доверия и взаимопонимания.



Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"От имени белорусской делегации благодарю вас за теплый прием и гостеприимство в вашей очень красивой стране. Последний раунд переговоров на уровне министерств иностранных дел состоялся в Ханое более 12 лет назад. Как раз подходящее время, чтобы возродить наше сотрудничество".

"В ходе нашей сегодняшней дискуссии у нас будет возможность обсудить результаты сотрудничества, определить приоритетные задачи и согласовать меры, которые должны быть приняты в рамках стратегического партнерства, - отметил Ле Хоай Чунг, министр иностранных дел Вьетнама. - Мы считаем, что установление стратегического партнерства в ходе визита нашего генерального секретаря в Беларусь в прошлом году создало новую основу для двустороннего сотрудничества. Я считаю, что ключевая задача наших двух министерств иностранных дел - работать вместе, чтобы содействовать работе других госорганов по превращению политических договоренностей наших лидеров в конкретные дела и результаты".

28 октября руководители внешнеполитических ведомств Беларуси и Вьетнама подписали План взаимодействия между министерствами на 2027-2029 годы.