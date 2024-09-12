Рыженков: Борьба с фейками должна стать одним из направлений деятельности Альянса цивилизаций

В современном мире, полном конфликтов и разногласий, деятельность Альянса цивилизаций важна как никогда. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков, выступая на министерской встрече Группы друзей альянса.

Как отметил Максим Рыженков, СМИ сегодня играют важную роль в просвещении людей и содействии устойчивому прогрессу. Но в то же время могут быть и разрушительным оружием, если искажают информацию и распространяют фальшивые новости. Как раз разжиганием ненависти и конфликтов занимаются сегодня, к сожалению, СМИ во многих странах, подчеркнул министр.