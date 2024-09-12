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Рыженков: Борьба с фейками должна стать одним из направлений деятельности Альянса цивилизаций
В современном мире, полном конфликтов и разногласий, деятельность Альянса цивилизаций важна как никогда. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков, выступая на министерской встрече Группы друзей альянса.
По его словам, одним из ведущих направлений этой международной платформы должна стать борьба с фальшивыми новостями.
Как отметил Максим Рыженков, СМИ сегодня играют важную роль в просвещении людей и содействии устойчивому прогрессу. Но в то же время могут быть и разрушительным оружием, если искажают информацию и распространяют фальшивые новости. Как раз разжиганием ненависти и конфликтов занимаются сегодня, к сожалению, СМИ во многих странах, подчеркнул министр.
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