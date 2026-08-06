Торговля, реализация совместных проектов - Кыргызстан принимает заседание Евразийского межправсовета

Краткий пересказ от ИИ

6-7 августа Кыргызстан принимает заседание Евразийского межправсовета. В центре внимания - устранение барьеров во взаимной торговле, реализация совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте и цифровизации. 6 августа прошло заседание в узком составе.

Межправсовет ЕАЭС проходит в Чолпон-Ате

Чолпон-Ата - самый известный курорт на побережье озера Иссык-Куль, которое не замерзает даже зимой. Город известен своими песчаными пляжами, минеральными источниками и историческими памятниками. Говорят, что самое лучшее время для посещения Чолпон-Аты - с середины июня по сентябрь. В это время можно почувствовать все прелести горно-морского климата. Живописные пейзажи создают и комфортную атмосферу для переговоров.

Белорусскую правительственную делегацию во главе с премьером Александром Турчиным встречали в международном аэропорту Иссык-Куль. Вместо хлеба-соли - национальные борсоки (местные пончики) и мед.

6 августа межправсовет ЕАЭС собрался в узком составе. Участники съехались в государственную резиденцию президента Кыргызской Республики. Место, к слову, тоже очень колоритное. Объект сочетает функции и летней президентской резиденции, и санатория, и крупной дипломатической площадки. Сегодня акцент был сделан на двух ключевых вопросах: обеспечении продбезопасности и развитии торгово-экономического сотрудничества в ЕАЭС. Оно и понятно, экономика была и останется фундаментом стабильной жизни людей.

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

"Любое дальнейшее усиление интеграции в вопросах агропромышленного комплекса, легкой промышленности - это всегда путь к более высокому технологическому уровню производства и, соответственно, к углублению взаимной торговли. Мы проделали большую работу. Вопросы поддержания конкуренции на высоком уровне и устранения проявлений недобросовестной конкуренции, соблюдения общих принципов конкурентной политики в числе первых задач общего рынка и обеспечения всех четырех свобод".

Евразийский межправсовет - это возможность сверить часы в глобальном смысле, но еще это возможность обсудить конкретные проекты, торговлю, кооперацию.

Сергей Молунов

Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызской Республике, рассказал, как он видит дальнейшее сотрудничество Минска и Бишкека: "Что касается торгово-экономического сотрудничества, мы имеем серьезную правовую базу. В этом году была подписана дорожная карта на 2026-2030 годы. Основная задача этой дорожной карты - поднять взаимный товарооборот до уровня 0,5 млрд долларов".

Ранее в ходе официального визита в Кыргызстан министра иностранных дел Беларуси в Бишкеке открылся торговый дом с белорусскими продуктами. "Там представлена широкая гамма - от кондитерских изделий до молочной продукции. В развитие этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще три таких магазина. Мы работаем над этим вместе с кыргызскими предпринимателями", - отметил посол.

Последний раз Евразийский межправсовет проходил в марте под председательством Казахстана. Тогда премьеры рассмотрели широкий круг вопросов развития евразийской интеграции: промышленную кооперацию, технологическое развитие, таможенное регулирование, экономическую устойчивость, цифровую трансформацию, защиту прав потребителей. Тогда было подписано 12 документов.

Не менее насыщенная повестка и в этот раз. Главы правительств стран - участниц ЕАЭС намерены рассмотреть более 15 вопросов. Готовятся к подписанию соглашения.