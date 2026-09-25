В Нью-Йорке дан старт переговорам по разработке Евразийской хартии

Признание многополярности, равенство малых и больших стран, уважение к международному праву, миру и добрососедству. В Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принято совместное заявление о начале переговорного процесса по разработке Евразийской хартии.

Министерская встреча состоялась под совместным председательством министров иностранных дел Беларуси и России.

Идея разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке впервые прозвучала в 2023 году на I Минской международной конференции по евразийской безопасности. Настало время придать инициативе статус официального документа.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы задались вопросом, какие механизмы смогут помочь обеспечить предсказуемость в развитии на нашем огромном континенте. Вывод, к которому мы пришли: необходимо собрать максимально широкий круг единомышленников, разделяющих общие понимания по выработке взаимоуважительных, взаимовыгодных принципов сосуществования всех государств Евразии в новую эру многополярности. Наша инициатива изначально была выдвинута нашими белорусскими друзьями. Россия ее полностью поддержала".

Официально запущен переговорный процесс по разработке хартии, одобрен регламент рабочей группы. Обсуждение и работа над документом продолжатся в ноябре на Минской международной конференции по безопасности. Согласованный проект Евразийской хартии планируется вынести на саммит евразийских лидеров, намеченный на октябрь - ноябрь 2027 года в Минске.