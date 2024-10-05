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Александр Лукашенко в Микашевичах примет участие в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024"

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Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября примет участие в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024", которые проходят в городе Микашевичи Брестской области, пишет БЕЛТА.

Глава государства вручит государственные награды наиболее отличившимся работникам предприятий АПК.

По сообщениям БЕЛТА, накануне Александр Лукашенко в Пинском районе Брестской области посетил одно из наиболее передовых хозяйств региона - ОАО "Парохонское". Во время общения с жителями агрогородка Парохонск он заявил, что хочет проехать по всем областям, чтобы поблагодарить крестьян. "Потому что вы молодцы. Я не ошибся, когда говорил, что без крестьянина, без деревни нет страны. И вы каждый год показываете, что вы настоящие, крепкие люди. Вы не подвели", - подчеркнул белорусский лидер.

Микашевичи принимают областной фестиваль - ярмарку тружеников села "Дожинки-2024"

На празднике "Дожинки" в Микашевичах гостей ждут обширная концертная программа, ярмарка, различные мастер-классы от народных умельцев, организована работа детских площадок и аттракционов. Вечером ожидается праздничный фейерверк.

В 2024 году область получила общий намолот, включая рапс, более 1 млн 560 тыс. т. С каждого гектара зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) в среднем собрано по 38 ц зерна.

За 30 лет производство продукции сельского хозяйства в Брестской области выросло более чем в 2 раза, доля в республиканском объеме - 22,5 %. Производство зерна увеличено в 1,8 раза, сахарной свеклы - в 2,9. Используя современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, удалось значительно повысить их урожайность.

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