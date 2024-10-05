Александр Лукашенко в Микашевичах примет участие в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024"

По сообщениям БЕЛТА, накануне Александр Лукашенко в Пинском районе Брестской области посетил одно из наиболее передовых хозяйств региона - ОАО "Парохонское". Во время общения с жителями агрогородка Парохонск он заявил, что хочет проехать по всем областям, чтобы поблагодарить крестьян. "Потому что вы молодцы. Я не ошибся, когда говорил, что без крестьянина, без деревни нет страны. И вы каждый год показываете, что вы настоящие, крепкие люди. Вы не подвели", - подчеркнул белорусский лидер.