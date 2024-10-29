Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко

Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 4 ноября, согласовывая назначение Ильи Икана на должность председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии, сообщает БЕЛТА.

"Инвестиции, инвестиции - мы часто ищем, куда вложить средства. Надо вкладывать в те школы, в те компетенции, которые мы сегодня имеем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он привел в пример предприятие ОАО "Полоцк-Стекловолокно", которым руководил Илья Икан: "Я уверен, что вы лучше, чем кто-нибудь, знаете, какое еще волокно надо нам произвести, чтобы заниматься импортозамещением и хорошо выйти на рынок".

Лукашенко согласовал назначение нового руководства на предприятиях "Белнефтехим" и "Беларуськалий" Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей в "Белнефтехим" и на "Беларуськалий" 04.11.2024 12:02

"Если мы перерабатываем нефть, мы знаем, в какую сторону углубляться, какие продукты нам следует получать. Мне дали справку: малотоннажная химия - к 2030 году 40 новых видов продукции надо произвести. Надо вкладывать в то, что мы умеем делать. У нас очень много таких направлений и в сфере гражданской, и в сфере военной промышленности", - отметил Президент.

Как сообщалось, тему инвестиций глава государства затронул и на областных "Дажынках" в Мостах. Александр Лукашенко обратил внимание, что Гродненская область - единственный в стране регион, где выпускают сухие молочные смеси для детей.

"Мы сейчас многие-многие проекты пытаемся осуществить, "Один район, один проект". Вкладываем огромные деньги и порой хватаемся за проекты, где у нас нет компетенций. Мы хватаемся за то, что мы не умеем делать. И не знаем, удастся нам продать то, что мы производим, или нет. А молочные смеси, детское молоко (я на юге Африки был, весь мир объехал) - только дайте. Детей в мире нечем кормить. Так что же мы выдумываем? Давайте еще один завод построим и будем производить еще лучшие детские смеси", - предложил Президент.