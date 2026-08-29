Лукашенко: Беларусь и Россия будут совместно преодолевать трудности

Краткий пересказ от ИИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В подмосковной резиденции Ново-Огарево главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки и не только.

Play Лукашенко - Мишустину: Все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено Об этом Президент Беларуси заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным

Накануне ревизия белорусско-российских вопросов прошла и в правительстве, где у Александра Лукашенко состоялся обстоятельный разговор с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Взаимная торговля Союзного государства показывает рекордные значения

Взаимная торговля Союзного государства показывает рекордные значения, страны сотрудничают по всему спектру направлений от поставок до сложных кооперационных проектов. Беларусь оказывает союзнику всяческую поддержку и выполняет все обязательства своевременно.

"Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко констатировал, что товарооборот Беларуси и России растет и в текущем году. "Как минимум на 12 %. Мы превзойдем и значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. Приятно, что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника", - отметил белорусский лидер.- Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива".

Президент России тепло приветствовал белорусского коллегу: "Очень рад нашей новой встрече".

Путин тепло приветствовал Лукашенко

"Не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда говорю в таких случаях, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, согласовать, отрегулировать", - сказал глава российского государства.

Владимир Путин отметил, что накануне состоялись переговоры Александра Лукашенко с главой российского правительства. "В ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги. Если нужно будет что-то добавить и скорректировать, мы это как раз и сделаем", - сказал он.

Кроме того, в повестке переговоров лидеров двух стран сотрудничество на международной арене, тематика укрепления Союзного государства. Россия и Беларусь, как подчеркнул Владимир Путин, вместе работают на международных площадках, включая ООН, СНГ, ШОС и другие. "Все это тоже, конечно, будет сегодня в поле нашего внимания", - отметил Владимир Путин.

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России

Александр Лукашенко дал высокую оценку совместной работе правительств. На двустороннем треке нет неразрешимых вопросов, усиленно растет экономическое партнерство. Лидеры стран поддерживают активный политический диалог для оценки ситуации как в экономическом плане, так и международной ситуации и вопросах безопасности.