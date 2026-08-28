Лукашенко - Мишустину: Все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет свои обязательства. Это 28 августа заявил Александр Лукашенко на встрече в российском правительстве в рамках своего рабочего визита.

На 29 августа намечены переговоры лидеров. Александру Лукашенко и Владимиру Путину предстоит обсудить главные темы на двустороннем треке, а также вопросы безопасности и международной обстановки.

Товарооборот Беларуси и России системно растет. Большое значение придают и промышленной кооперации - многие общие проекты стали возможны, потому что Беларусь сохранила крепкую базу и компетенции для этой работы и дальше.

Извне подкидывают немало проблем, но сообща страны справляются со многими вызовами.

В России пройдут переговоры Лукашенко и Путина

Масштаб сотрудничества Минска и Москвы диктует уровень и количество контактов. И не только по правительственной линии. Президенты Беларуси и России общаются часто, нынешняя встреча будет пятой в этом году. Лидеры встречались на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило зимой, контактировали в рамках мероприятий, посвященных Великой Победе, а также на саммите ЕАЭС, встречались тет-а-тет на Валдае.

Обсуждают в первую очередь экономику, безопасность и международную обстановку. Здесь пока один тренд - напряжение не спадает.

В преддверии очередных переговоров лидеров Александр Лукашенко приехал и в российское правительство, которое в первую очередь работает над практическим развитием общей экономики.

Двусторонний экономический фон позитивный - товарооборот между странами растет даже, казалось бы, после рекордного для нас 2025 года. Такой результат дают совместные усилия по самым разным направлениям.

Глава белорусского государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на следующий день переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы с ним переговорим по многим вопросам", - сказал он.

Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью.

"Думаю, и вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом - дизелем, бензинами разными и так далее. Продовольствие. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем. Можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов в рамках нашего союза, в рамках ЕАЭС", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что на днях у него в Минске также состоялась встреча с первым вице-премьером российского правительства Денисом Мантуровым: "Мы провели с ним содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но мы много говорили об экономике наших государств. Подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание".

Мишустин: Товарооборот Беларуси и России системно растет

"Хочу заверить вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы с моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным (премьер-министром Беларуси - Прим. ред.) исполняем. Провели сверку всей двусторонней повестки - вопросов Союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом", - отметил Михаил Мишустин.

"Наш взаимный товарооборот системно растет. За 5 месяцев он вырос на 12,5 %. Надеюсь, что еще далее (будет увеличиваться - Прим. ред.) по темпам роста. Мы должны его структуру улучшить. Мы много делаем вместе проектов в промышленной кооперации. У нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, электроникой, взаимным признанием электронной цифровой подписи. Вопросы туризма мы обсудили, электрички запустили по Вашему и Владимира Владимировича (Президента России Владимира Путина - Прим. ред.) поручению. Много еще проектов рассматриваем", - сказал глава российского правительства.

Торговля, промкооперация, безопасность

Не случайно промышленность называют основой двусторонней экономики. Больше половины взаимных поставок - именно промпродукция.

Принимая в начале недели в Минске первого вице премьера Дениса Мантурова, который курирует эту сферу, белорусский лидер отмечал: к более тесному сотрудничеству белорусов и россиян подталкивает время, подразумевая и необходимость преодолевать несправедливое санкционное давление, и общее стремление развивать свое.

Технологическая независимость сегодня выходит на первый план. В работе немало кооперационных проектов. Всего вовлечены в этот процесс более 8 тыс. предприятий Союзного государства: машинпром, микроэлектроника, авиапром. Так, белорусские предприятия участвуют в связке с россиянами в производстве самолетов. Разрабатывают перспективный "Освей". В 2027 году планируют получить опытный образец, а к концу 2029-го закончить сертификацию, и самолет получит путевку в жизнь на рынке Беларуси, России и не только. Правительства работают вплотную, находят взаимовыгодные решения по очень разным вопросам.

Глава государства рад, что между Михаилом Мишустиным и его коллегой - премьер-министром Беларуси Александром Турчиным - установились хорошие контакты и взаимоотношения. "Никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой (в настоящее время занимает пост главы Администрации Президента Беларуси - Прим. ред.). Он к повестке нашей привязан очень тесно. Знаю, что вы в хороших личных отношениях", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно - проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось, - сказал глава государства. - А как кому хочется, не хочется, - мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас".

"Поэтому желаю нам (потому что все вопросы вместе приходится решать), чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся", - добавил белорусский лидер.

Насыщенная двусторонняя повестка

Впереди у стран насыщенная повестка. Примерно через месяц запланировано заседание союзного Совмина, а также и мероприятия Евразийского межправсовета. Параллельно будет проходить выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". После таких переговоров всегда прирастают и новыми идеями, и проектами, и контрактами. А все технологические решения в итоге работают на общую безопасность.

Алексей Авдонин, председатель правления общественного объединения "Белорусское общество "Знание":

"Мы сейчас видим, что союз Беларуси и России становится одним из ключевых векторов развития всей мировой политики, мировой экономики. Почему это происходит? Потому, что именно Союзное государство выстояло в жесточайшей схватке за свой суверенитет. Нас давили санкциями, конфликтами, дискредитацией, информационными компаниями, но мы сейчас активно развиваемся во всех направлениях: экономика, финансы, единый рынок, производственная сфера, совместные крупные проекты в области науки, технологии. И самое главное - мы обладаем ресурсами, научной базой, нашим научным потенциалом, нашими людьми. Мы представляем повышенный интерес для стран - членов ШОС, БРИКС. Мы сами развиваем евразийское пространство, ЕАЭС, обеспечиваем безопасность".

"Очевидно, что есть еще значительные скрытые резервы роста, есть определенные бюрократические недостатки, барьеры, которые надо ликвидировать, противоречия, которые надо урегулировать. Но мы придерживаемся такой точки зрения: это нужно делать в тиши кабинетов на уровне соответствующих профильных экспертов, не политизировать и не создавать излишнюю шумиху вокруг хозяйственных вопросов. И не будем забывать то, что для нас свято. Любая экономика, любой экономический базис - нельзя забывать про политическую надстройку. Единая информационная, гуманитарная политика. Конечно, эти вопросы еще нуждаются в определенной проработке. Они по-прежнему остаются в фокусе внимания руководства наших стран. Это очень важно, поскольку будущее Союзного государства в руках будущих поколений. И здесь технологии, экономика, торговля, безусловно, должны дополняться и общими гуманитарными нарративами, единой мировоззренческой платформой, когда люди будут убеждены в том, что характер взаимоотношений между белорусами и россиянами подлинно братский. Никому не удастся вбить клин в братский союз наших народов и каким-то образом ослабить белорусско-российское сотрудничество", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

В это непростое время Минск выстраивает свою линию сотрудничества с Москвой в логике взаимной поддержки и полезных для стран инициатив, что становится особенно важным в условиях бесконечного экономического прессинга и при дефиците доверия и безопасности в регионе.