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Лукашенко - Мишустину: Все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено

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Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет свои обязательства. Это 28 августа заявил Александр Лукашенко на встрече в российском правительстве в рамках своего рабочего визита.

На 29 августа намечены переговоры лидеров. Александру Лукашенко и Владимиру Путину предстоит обсудить главные темы на двустороннем треке, а также вопросы безопасности и международной обстановки.

Товарооборот Беларуси и России системно растет. Большое значение придают и промышленной кооперации - многие общие проекты стали возможны, потому что Беларусь сохранила крепкую базу и компетенции для этой работы и дальше.

Извне подкидывают немало проблем, но сообща страны справляются со многими вызовами.

В России пройдут переговоры Лукашенко и Путина

Масштаб сотрудничества Минска и Москвы диктует уровень и количество контактов. И не только по правительственной линии. Президенты Беларуси и России общаются часто, нынешняя встреча будет пятой в этом году. Лидеры встречались на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило зимой, контактировали в рамках мероприятий, посвященных Великой Победе, а также на саммите ЕАЭС, встречались тет-а-тет на Валдае.

Обсуждают в первую очередь экономику, безопасность и международную обстановку. Здесь пока один тренд - напряжение не спадает.

В преддверии очередных переговоров лидеров Александр Лукашенко приехал и в российское правительство, которое в первую очередь работает над практическим развитием общей экономики.

Двусторонний экономический фон позитивный - товарооборот между странами растет даже, казалось бы, после рекордного для нас 2025 года. Такой результат дают совместные усилия по самым разным направлениям.

Глава белорусского государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на следующий день переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы с ним переговорим по многим вопросам", - сказал он.

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Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью.

"Думаю, и вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом - дизелем, бензинами разными и так далее. Продовольствие. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем. Можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов в рамках нашего союза, в рамках ЕАЭС", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что на днях у него в Минске также состоялась встреча с первым вице-премьером российского правительства Денисом Мантуровым: "Мы провели с ним содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но мы много говорили об экономике наших государств. Подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание".

Мишустин: Товарооборот Беларуси и России системно растет

"Хочу заверить вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы с моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным (премьер-министром Беларуси - Прим. ред.) исполняем. Провели сверку всей двусторонней повестки - вопросов Союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом", - отметил Михаил Мишустин.

Президент Беларуси прибыл в РФ: лидеры стран обсудят экономику, безопасность и совместные проекты

"Наш взаимный товарооборот системно растет. За 5 месяцев он вырос на 12,5 %. Надеюсь, что еще далее (будет увеличиваться - Прим. ред.) по темпам роста. Мы должны его структуру улучшить. Мы много делаем вместе проектов в промышленной кооперации. У нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, электроникой, взаимным признанием электронной цифровой подписи. Вопросы туризма мы обсудили, электрички запустили по Вашему и Владимира Владимировича (Президента России Владимира Путина - Прим. ред.) поручению. Много еще проектов рассматриваем", - сказал глава российского правительства.

Торговля, промкооперация, безопасность

Не случайно промышленность называют основой двусторонней экономики. Больше половины взаимных поставок - именно промпродукция.

Принимая в начале недели в Минске первого вице премьера Дениса Мантурова, который курирует эту сферу, белорусский лидер отмечал: к более тесному сотрудничеству белорусов и россиян подталкивает время, подразумевая и необходимость преодолевать несправедливое санкционное давление, и общее стремление развивать свое.

Технологическая независимость сегодня выходит на первый план. В работе немало кооперационных проектов. Всего вовлечены в этот процесс более 8 тыс. предприятий Союзного государства: машинпром, микроэлектроника, авиапром. Так, белорусские предприятия участвуют в связке с россиянами в производстве самолетов. Разрабатывают перспективный "Освей". В 2027 году планируют получить опытный образец, а к концу 2029-го закончить сертификацию, и самолет получит путевку в жизнь на рынке Беларуси, России и не только. Правительства работают вплотную, находят взаимовыгодные решения по очень разным вопросам.

Глава государства рад, что между Михаилом Мишустиным и его коллегой - премьер-министром Беларуси Александром Турчиным - установились хорошие контакты и взаимоотношения. "Никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой (в настоящее время занимает пост главы Администрации Президента Беларуси - Прим. ред.). Он к повестке нашей привязан очень тесно. Знаю, что вы в хороших личных отношениях", - отметил белорусский лидер.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно - проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось, - сказал глава государства. - А как кому хочется, не хочется, - мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас".

"Поэтому желаю нам (потому что все вопросы вместе приходится решать), чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся", - добавил белорусский лидер.

Насыщенная двусторонняя повестка

Впереди у стран насыщенная повестка. Примерно через месяц запланировано заседание союзного Совмина, а также и мероприятия Евразийского межправсовета. Параллельно будет проходить выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". После таких переговоров всегда прирастают и новыми идеями, и проектами, и контрактами. А все технологические решения в итоге работают на общую безопасность.

Алексей Авдонин, председатель правления общественного объединения "Белорусское общество "Знание":

"Мы сейчас видим, что союз Беларуси и России становится одним из ключевых векторов развития всей мировой политики, мировой экономики. Почему это происходит? Потому, что именно Союзное государство выстояло в жесточайшей схватке за свой суверенитет. Нас давили санкциями, конфликтами, дискредитацией, информационными компаниями, но мы сейчас активно развиваемся во всех направлениях: экономика, финансы, единый рынок, производственная сфера, совместные крупные проекты в области науки, технологии. И самое главное - мы обладаем ресурсами, научной базой, нашим научным потенциалом, нашими людьми. Мы представляем повышенный интерес для стран - членов ШОС, БРИКС. Мы сами развиваем евразийское пространство, ЕАЭС, обеспечиваем безопасность".

Беларусь перевыполняет свои обязательства в сотрудничестве с Россией - Лукашенко

"Очевидно, что есть еще значительные скрытые резервы роста, есть определенные бюрократические недостатки, барьеры, которые надо ликвидировать, противоречия, которые надо урегулировать. Но мы придерживаемся такой точки зрения: это нужно делать в тиши кабинетов на уровне соответствующих профильных экспертов, не политизировать и не создавать излишнюю шумиху вокруг хозяйственных вопросов. И не будем забывать то, что для нас свято. Любая экономика, любой экономический базис - нельзя забывать про политическую надстройку. Единая информационная, гуманитарная политика. Конечно, эти вопросы еще нуждаются в определенной проработке. Они по-прежнему остаются в фокусе внимания руководства наших стран. Это очень важно, поскольку будущее Союзного государства в руках будущих поколений. И здесь технологии, экономика, торговля, безусловно, должны дополняться и общими гуманитарными нарративами, единой мировоззренческой платформой, когда люди будут убеждены в том, что характер взаимоотношений между белорусами и россиянами подлинно братский. Никому не удастся вбить клин в братский союз наших народов и каким-то образом ослабить белорусско-российское сотрудничество", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

В это непростое время Минск выстраивает свою линию сотрудничества с Москвой в логике взаимной поддержки и полезных для стран инициатив, что становится особенно важным в условиях бесконечного экономического прессинга и при дефиците доверия и безопасности в регионе.

Разделы:

ПрезидентПолитикаЭкономика

Теги:

переговорыМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси
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