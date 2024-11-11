Лукашенко: Белорусы преодолеют все трудности, но стараться в этом году надо будет в два раза больше

В Беларуси преодолеют все трудности, но напрягаться в этом году надо будет в два раза больше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА.

Глава государства повторил тезис о том, что грядущий год будет непростым. "Я это говорю откровенно. И запомните, кто бы вам тут ни обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности. Не только потому, что я хочу банально сказать: "Мы едины, мы воодушевлены…" Мы научились работать! В сложных условиях. Когда на нас давят со всех сторон", - сказал он.

"Казалось бы, нет, не выдержим. Но помните мои слова, я сказал: "Забудьте о санкциях, их нет!" И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, - эмоциональные люди - окунулись в эти размышления о санкционной политике, мы бы обвалили экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство", - подчеркнул белорусский лидер.