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Лукашенко: Белорусы преодолеют все трудности, но стараться в этом году надо будет в два раза больше
В Беларуси преодолеют все трудности, но напрягаться в этом году надо будет в два раза больше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА.
Глава государства повторил тезис о том, что грядущий год будет непростым. "Я это говорю откровенно. И запомните, кто бы вам тут ни обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности. Не только потому, что я хочу банально сказать: "Мы едины, мы воодушевлены…" Мы научились работать! В сложных условиях. Когда на нас давят со всех сторон", - сказал он.
"Казалось бы, нет, не выдержим. Но помните мои слова, я сказал: "Забудьте о санкциях, их нет!" И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, - эмоциональные люди - окунулись в эти размышления о санкционной политике, мы бы обвалили экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство", - подчеркнул белорусский лидер.
"Поэтому санкции, не санкции - просто жизнь складывается таким образом, что в любой ситуации нам придется выживать, выдерживать этот натиск. Мы его выдержим!" - уверен Президент.
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