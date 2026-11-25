В интервью корреспонденту журнала Le Point (Франция) Анн Нива Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, почему бы Франции не играть большую роль, исходя из своего веса как ядерной державы, в структуре безопасности.

"Может, Франция должна играть большую роль, исходя из своего веса, она ядерная держава. Германия, может, чуть-чуть меньшую, несмотря на ВВП и прочее. Может быть, как-то Великобританию к этому приобщить. Вы (Запад. - Прим. news.by) ее выбросили или она сама выскочила из Европейского союза, а сейчас не знает, как обратно вернуться", - поделился видением глава Беларуси.

Президент Беларуси убежден, что Франция должна иметь чуть большую роль, ведь страна является мощной ядерной державой, где на душу человека приходится больше 50 тыс. долларов ВВП.

"Почему бы и нет? Не потому, что вы француженка (корреспондент Le Point. - Прим. news.by) и потому, что положительно оцениваю некоторые поступки Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон. - Прим. news.by), а потому, что Франция должна играть большую роль. И исторически, как бы там ни было, мы считаем, в России и Беларуси, что французы менее агрессивны, чем некоторые страны, по отношению к Беларуси и России. И к Украине тоже. Вы знаете, кого я имею в виду. Франция могла бы играть более миролюбивую роль. И эти заявления, которые транслируются якобы от Макрона (может, он так и говорил), что Путина и Россию надо наказать. Нельзя поддаваться и воевать до последнего украинца. Если он так говорит, это неправильно", - отметил глава белорусского государства.

Глава Беларуси считает, что французский лидер хочет порядка и повышения роли Франции (с этим Президент Беларуси согласен) в сегодняшней архитектуре и в будущей, но в то же время Эммануэль Макрон делает подобные заявления. "Не надо быть таким противоречивым, даже если конъюнктура складывается не так, как хотелось бы ему, так нельзя поступать. Это нестабильность для политика, хоть он и заканчивает свою президентскую каденцию", - заявил Александр Лукашенко.

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