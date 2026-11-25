В августе 2025 года, незадолго перед саммитом России и США в Аляске, Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорили по телефону с Президентом США Дональдом Трампом. В интервью корреспонденту журнала Le Point (Франция) Анн Нива белорусский лидер раскрыл подробности той беседы.

Глава государства отметил, что это уже был не первый разговор с американским лидером - до этого информация в СМИ не публиковалась.

"Мы довольно долго говорили с ним. Он позвонил мне из самолета", - отметил Президент Беларуси.

Анн Нива спросила у белорусского лидера, можно ли из этого сделать вывод, что Дональд Трамп хотел использовать Александра Лукашенко как канал связи с Президентом России Владимиром Путиным. Также журналистка заметила, что главу белорусского государства все хотят использовать как канал с Путиным в том, что касается войны в Украине.

"Вы знаете, в качестве кого он хотел меня использовать. Нехорошее слово. Меня трудно использовать. Это ему только известно. Мы говорили об Украине, о встрече Владимира Владимировича (Путина. - Прим. news.by) с ним, Трампом. Я ему от души посоветовал успехов и сказал: Дональд, не торопись, общайся с Путиным (хоть они уже вели переговоры). Я ему порекомендовал, как себя вести. Я ему сказал не давить на Путина - это бесполезно. Путин понимает, что такое Соединенные Штаты Америки", - поделился подробностями Александр Лукашенко.

По словам Президента Беларуси, он американским лидером обсуждал и другие вопросы, в том числе по Китай и его роль в мире. "Длительный был разговор, мы обстоятельно поговорили, а когда он (Трамп. - Прим. news.by) приехал на встречу с Путиным сказал: "Путин, я только что разговаривал с твоим фанатом". Он меня фанатом Путина обозвал", - рассказал Александр Лукашенко.

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