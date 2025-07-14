Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста России Александра Митты

"Ушел из жизни необыкновенно талантливый кинорежиссер, актер и сценарист. Созданные Александром Наумовичем произведения стали примером высочайшего мастерства, пополнили золотой фонд советского и российского кинематографа. Он щедро делился своим опытом и бесценными знаниями с молодежью, являлся примером преданного служения искусству. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.