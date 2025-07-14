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Знаменитый режиссер Александр Митта скончался на 93-м году
Автор:Редакция news.by
Печальная новость пришла из России. На 93-м году ушел из жизни выдающийся советский и российский кинорежиссер и сценарист Александр Митта.
Он широко известен благодаря таким своим картинам, как "Экипаж" и "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". В постсоветский период Александр Митта также работал в высшей степени активно, несмотря на возраст, он является создателем популярного сериала "Граница. Таежный роман". Всего в фильмографии Митты насчитывается 85 работ.
Народный артист России был удостоен премии ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру" и "За лучший телевизионный художественный/игровой сериал".