Знаменитый режиссер Александр Митта скончался на 93-м году

Печальная новость пришла из России. На 93-м году ушел из жизни выдающийся советский и российский кинорежиссер и сценарист Александр Митта.

Он широко известен благодаря таким своим картинам, как "Экипаж" и "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". В постсоветский период Александр Митта также работал в высшей степени активно, несмотря на возраст, он является создателем популярного сериала "Граница. Таежный роман". Всего в фильмографии Митты насчитывается 85 работ.