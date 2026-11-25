Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Le Point (Франция) Анн Нива рассказал, доступный ли как человек президент РФ Владимир Путин.

"Он очень доступный человек. Это не показывают в СМИ, но у него переворачивается до полуночи море людей, но это не все показывают. Я могу ему сказать то, что не можете сказать ни вы (обратился глава государства к корреспонденту Le Point Анн Нива. - Прим. news.by), ни его подчиненные. Последний раз мы закончили саммит ОДКБ, сидели за столом все главы государств. Что там кто не говорил! Трампу такое никогда не скажут. Вы (Запад. - Прим. news.by) как попугаи сидели за столом в Вашингтоне, извините, что я так говорю, и боялись что-то ему сказать. Он говорил, что хотел, даже издевательски. А у нас это недопустимо. Да, мы можем шутить с Путиным, все мы на "ты" друг с другом. Путин абсолютно доступный, как часто говорили, европейский человек", - заявил Президент Беларуси.

Он также отметил, что иногда критикует российского лидера за некоторую мягкость. Александр Лукашенко признался, что сам более радикален в отдельных вопросах, чем Владимир Путин. "Зря на Путина все навалились и делают из него агрессора. У него характера агрессора нет", - подчеркнул глава Беларуси.

Конечно, обратил внимание глава государства, что Путин начал войну. Александр Лукашенко привел в пример президента Франции Эммануэля Макрона. "Что, Макрон может начать войну? Он президент емкий, сильный, глава ядерное державы? Нет, он прежде чем что-то начинать, выслушает тысячу людей, сделает выводы, а они ему свои на стол положат, и он уже будет окончательно принимать решение. Поэтому не надо вешать на Путина всех собак. Пройдет время, люди разберутся, кто прав и виноват, а кто был зачинщиком этого всего. Конечно, он президент и последнее слово он говорил, поэтому все на нем повисло. И это правильно, мы за это отвечаем, у нас такая система. У вас (на Западе. - Прим. news.by) демократия, у нас диктатура. Ну, что поделать?" - сказал Александр Лукашенко.

Фото: РИА Новости