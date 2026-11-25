Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналу Le Point (Франция) ответил, есть ли у белорусского лидера влияние на Президента России Владимира Путина.

Глава государства подчеркнул, что не хочет анализировать поступки президента другой страны с позиции "правильно-неправильно", а также заявил, что на Западе Путина прекрасно понимают, но не желают двигаться навстречу.

"Я не одобряю то, что творится сейчас в Украине. А происходит это в связи с тем, что это делает Украина и Россия, Владимир Зеленский и Владимир Путин. Я это не одобряю в каком плане, о причинах не говорю. Я сторонник больше Путина, чем Зеленского. Не надо было начинать эту войну, и в этом виноват больше Зеленский, потому что в первые дни столкновения я с ним по телефону разговаривал. Он кричал, что это они (Россия. - Прим. news.by) напали на нас (Украину. - Прим. news.by). Я ему сказал: "Володя, это вы можете так рассуждать, а мы как главы государств и политики должны исходить не только из того, кто на кого напал, а надо было думать, как это остановить, коль не справился с тем, как не допустить. А допустили они", - сказал глава Беларуси.

Александр Лукашенко считает, что в происходящем в Украине больше виноват экс-президент Украины Петр Порошенко, чем Владимир Зеленский, которому "это все досталось". Петр Порошенко не сделал того, о чем договорились в Минске, и решил обмануть Россию с Беларусью заодно.

"Многие вопросы действительно мы согласовываем (речь о Владимире Путине. - Прим. news.by), но не думайте, что я приехал, рубанул что-то, а Путин послушал. Нет, какое я на него имею влияние? Я даже не действую так, чтобы влиять на него. Это президент ядерной державы. То, что мы близки по духу, и в одну лодку вы нас посадили (Запад. - Прим. news.by), потому что агрессоры и тому подобное. Мы действуем из тех позиций, куда вы нас отправили. Вы же с нами (Беларусью и Россией. - Прим. news.by) не хотите иметь диалог и договариваться. Считать, что я управляю Путиным и имею на него влияние, это неправильно", - заметил белорусский лидер.

Президент Беларуси признался, что сообщал Путину о том, что на Западе подогреваются мнения о некоем влиянии Лукашенко на Путина. "Я ему сказал, что мы философы. Он имеет влияние на меня, я - на него. В результате беседы мы влияем друг на друга (обратился глава государства к корреспонденту Le Point Анн Нива. - Прим. news.by), а с Путиным мы политику делаем. Влияем друг на друга? Влияем. Я в меньшей степени, он - в большей, я от него больше зависим. Но чтобы сказать, что Путин с моей подачи принимает решения, это не так. Да, небольшая степень влияния есть, но не могу похвастаться тем, что влияю на Путина. Я, может быть, отличаюсь от других тем, что в любой момент могу снять трубку и поехать к нему встретиться", - заключил Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by