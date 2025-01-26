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Лукашенко о заявлении ЕС о выборах в Беларуси: Это пресмыкание перед США

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Заявления Европейского союза о выборах в Беларуси - это пресмыкание перед США. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 26 января, комментируя резолюцию Европарламента в отношении выборов в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах

"Это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне. Если вы действительно так принципиально относитесь к выборам, вы им что-нибудь скажите про американские выборы. Страшно", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенковыборы 2025