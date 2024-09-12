ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам

Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября подписал указ № 402 "О социальной поддержке", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ принят в целях усиления социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Предусматривается, в частности, отмена ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам, что позволит повысить эффективность использования на рынке труда лиц пенсионного возраста.

Устанавливается дальнейшее снижение страхового стажа с 10 до 5 лет матерям, родившим и воспитавшим 4 и более детей.

Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ

Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ

Документ принят в целях улучшения условий жизнедеятельности многодетных семей и их долгосрочной государственной поддержки

Дополнительные гарантии по назначению досрочной пенсии (на 5 лет раньше) получат отцы детей-инвалидов, осуществляющие воспитание и уход за ребенком без участия матери.

Для детей-инвалидов предусмотрено повышение к получаемой пенсии в связи со смертью одного из родителей. Размер такого повышения будет зависеть от степени утраты здоровья ребенка. Таким образом, с учетом получаемой пенсии ребенку фактически будет возмещаться доход, который он мог бы получать при жизни родителя.

Указом также упрощается процедура сбора документов о заработке для исчисления пенсии, оптимизируются сроки подачи заявления о назначении пенсии.

Кроме того, для отдельных категорий граждан (с особенностями здоровья, проживающих с инвалидом I группы или ухаживающих за ребенком-инвалидом) сохраняется право получения пенсии через почтовое отделение связи. Такая возможность предоставляется также всем пенсионерам в случае оплаты этой услуги за счет собственных средств (по тарифам стоимости услуг почты по доставке пенсий за счет средств внебюджетного фонда социальной защиты населения).

Основные положения указа вступают в силу с 1 января 2025 года.

УказАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларусипенсии

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все