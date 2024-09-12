Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября подписал указ № 402 "О социальной поддержке", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ принят в целях усиления социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Предусматривается, в частности, отмена ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам, что позволит повысить эффективность использования на рынке труда лиц пенсионного возраста.

Устанавливается дальнейшее снижение страхового стажа с 10 до 5 лет матерям, родившим и воспитавшим 4 и более детей.

Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ Документ принят в целях улучшения условий жизнедеятельности многодетных семей и их долгосрочной государственной поддержки 30.10.2024 13:21

Дополнительные гарантии по назначению досрочной пенсии (на 5 лет раньше) получат отцы детей-инвалидов, осуществляющие воспитание и уход за ребенком без участия матери.

Для детей-инвалидов предусмотрено повышение к получаемой пенсии в связи со смертью одного из родителей. Размер такого повышения будет зависеть от степени утраты здоровья ребенка. Таким образом, с учетом получаемой пенсии ребенку фактически будет возмещаться доход, который он мог бы получать при жизни родителя.

Указом также упрощается процедура сбора документов о заработке для исчисления пенсии, оптимизируются сроки подачи заявления о назначении пенсии.

Кроме того, для отдельных категорий граждан (с особенностями здоровья, проживающих с инвалидом I группы или ухаживающих за ребенком-инвалидом) сохраняется право получения пенсии через почтовое отделение связи. Такая возможность предоставляется также всем пенсионерам в случае оплаты этой услуги за счет собственных средств (по тарифам стоимости услуг почты по доставке пенсий за счет средств внебюджетного фонда социальной защиты населения).