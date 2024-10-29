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Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил срок действия программы семейного капитала на следующий пятилетний период (с 2025 по 2029 год) с сохранением действующих условий для его назначения. Соответствующий указ глава государства подписал 30 октября, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Документом расширяются возможности использования средств семейного капитала на улучшение жилищных условий:
- Так, предоставляется право их досрочного использования при строительстве жилья независимо от наличия направления местного органа власти на такое строительство.
- Не учитываются в общей площади жилья, находящегося в собственности семьи, жилые помещения, не соответствующие санитарным и техническим требованиям.
- Предусматривается возможность досрочного использования средств на приобретение доли (долей) жилых помещений, если у семьи уже имеются в собственности доли этих жилых помещений.
- Разрешается досрочное использование семейного капитала на погашение кредитов, выданных на основании договоров о рефинансировании кредитов на возведение, реконструкцию, приобретение жилых помещений, доли (долей) в праве собственности на них.
В указе впервые закрепляются права детей (в том числе при разводе родителей) на жилые помещения, построенные или приобретенные с использованием средств семейного капитала.
Устанавливается возможность оплаты обучения за следующий учебный год при направлении семейного капитала на получение образования (в настоящее время - за текущий и предыдущий годы). Расширяется перечень средств, предназначенных для социальной реабилитации инвалидов, которые можно приобрести с использованием средств семейного капитала.
Кроме того, документом предоставляется право на назначение семейного капитала иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Беларуси, при приобретении ими гражданства не позднее одного года со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей.
Указ принят в целях улучшения условий жизнедеятельности многодетных семей и их долгосрочной государственной поддержки.
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Как сообщалось, в марте этого года во время общения с активом Белорусского союза женщин Александр Лукашенко заявил о намерении продлить программу семейного капитала. Президент отметил, что на момент начала реализации этой программы (2015 год. - Прим. БЕЛТА) в Беларуси было около 63 тыс. многодетных семей, а сейчас их число превышает 120 тыс.
"Судите сами. Мы решаем важнейший вопрос. Нет более важного вопроса, чем прибавление, прирост нашего населения. У нас с этим проблемы. Я часто говорю: 15 млн, а то и 20 млн наша Беларусь с нашими трудоспособными людьми и ресурсами смогла бы накормить, учитывая геополитическое наше положение, - сказал глава государства. - Я с удовольствием приму решение о продлении этого семейного капитала. Единственное - чтобы эти деньги попадали кому надо".
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