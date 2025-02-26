Лукашенко заявил, что Пригожин во время вооруженного мятежа рвался к ядерной кнопке

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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время вооруженного мятежа рвался к ядерной кнопке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

Во время беседы Марио Науфал вспомнил о событиях практически двухлетней давности - попытке вооруженного мятежа в России и последовавшими за ней переговорами Александра Лукашенко с руководителем ЧВК "Вагнер", благодаря которым и удалось остановить мятеж. Блогер назвал случившееся "очень страшным днем".

"Это большой вопрос на самом деле. Мои действия были оценены Западом в том числе, что меня удивило. Даже ЦРУ и МИ-6, другие спецслужбы это очень высоко оценили. Почему? Об этом не принято публично говорить. Но Запад это заметил, я тогда тоже это почувствовал, но когда уже процесс начался: Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. Вот за это вы меня непублично благодарили", - раскрыл новые подробности тех событий Александр Лукашенко.