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Лукашенко заявил, что Пригожин во время вооруженного мятежа рвался к ядерной кнопке
Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время вооруженного мятежа рвался к ядерной кнопке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.
Во время беседы Марио Науфал вспомнил о событиях практически двухлетней давности - попытке вооруженного мятежа в России и последовавшими за ней переговорами Александра Лукашенко с руководителем ЧВК "Вагнер", благодаря которым и удалось остановить мятеж. Блогер назвал случившееся "очень страшным днем".
"Это большой вопрос на самом деле. Мои действия были оценены Западом в том числе, что меня удивило. Даже ЦРУ и МИ-6, другие спецслужбы это очень высоко оценили. Почему? Об этом не принято публично говорить. Но Запад это заметил, я тогда тоже это почувствовал, но когда уже процесс начался: Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. Вот за это вы меня непублично благодарили", - раскрыл новые подробности тех событий Александр Лукашенко.
"Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти. Я его знал неплохо, давно знал. У нас были с ним добрые отношения, но чтобы до этого дойти… Но это его неопытность. Он должен был понимать, что его просто не только в России, но и те же американцы, англичане уничтожат. Они не дадут ему прорваться к ядерному оружию. Но он этого не понимал. Он, как у нас говорят, пер напрямую, шел напрямую в Москву", - рассказал Президент.