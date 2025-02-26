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Президент Беларуси рассказал, почему в России и США не готовы к развязыванию ядерной войны
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью известному блогеру Марио Науфалу рассказал, почему ни Президент России Владимир Путин, ни Президент США Дональд Трамп не готовы к ядерной войне, сообщает БЕЛТА.
"Я не думаю, что Путин был поставлен в такую ситуацию, что ему надо было нажимать красную кнопку. По крайней мере (мы напрямую не обсуждали этот вопрос, но косвенно мы же видели, к чему все идет), никогда Путин не говорил о том, что он готов к крайним мерам. Я не думаю, что он готов. Он настолько был готов нажать красную кнопку, насколько вы в Соединенных Штатах Америки, в Англии или Франции были к этому готовы. Знаю, вы к этому не были готовы. Точно так не был готов к этому и Путин", - сказал глава государства.
По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин убежден в том, что сегодня нет крупных причин для развязывания ядерной войны. "И он, как никто другой, понимает, к чему это может привести. Поэтому абсолютно точно заявляю, что Путин никогда не держал пульт с красной кнопкой в руках, чтобы через несколько минут нажать эту красную кнопку. Если только будет совершена агрессия против Беларуси и России, тогда будут использованы все методы борьбы", - предупредил Президент.
В то же время он заметил, что и в таком случае далеко не факт, что Беларусь и Россия сразу же ответят ядерным оружием. "Много же других методов: и дипломатических, и силовых, обычное оружие и так далее. Тот же "Орешник" и прочее. Никто не будет хвататься за ядерную кнопку. Но если угроза будет чрезвычайная, то на то и существует это оружие, чтобы его применить. Точно так поступят и Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул белорусский лидер.
"Чисто по-человечески я почему доволен, что избрали Трампа в той ситуации, когда действительно мы уже начали говорить о ядерной войне? У Трампа большая семья. У Трампа очень много маленьких детей, внуков. У него с Мелани Трамп сын еще совсем малыш, наверное, лет 20. Он, наверное, ровесник моего младшего сына, и чем-то похожи они друг на друга. Поэтому я рад, что его избрали, потому что у него есть дети и он, я вижу, очень любит свою семью, большую семью. Своих детей, внуков и так далее. А человек с любовью к детям и к семье, мне кажется, никогда не нажмет на красную кнопку", - добавил Александр Лукашенко.