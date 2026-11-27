Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Запланированы переговоры с руководством этих государств и участие в международных мероприятиях.

Белорусские связи с Востоком укрепляются из года в год. Страна показывает себя как надежный партнер в европейском регионе. Поэтому разговор всегда идет о кооперации, инвестициях и создании новых высокотехнологичных производств. Это драйвер как для экономики Беларуси, так и для второй стороны.

Беларусь - Оман

Первая остановка - Оман. Для белорусов это направление уже кажется знакомым не только по новостям, но и в туристическом разрезе. Летать в Салалу стали с 2025 года, тогда же подписали соглашение о безвизе.

Все это стало возможным благодаря договоренностям Президента Беларуси и Султана Омана в декабре 2024-го в Маскате. Тогда, как и сейчас, основной разговор был "по экономике". Оман предложил создать на своей территории хаб для белорусских продуктов. Обсудили создание сборочных производств, а уже в 2025 году Хайсам бен Тарек Аль Саид прилетел с ответным визитом в Минск.

Сразу договорились о строительстве целлюлозно-картонного комбината - это большой проект, стал работать совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям. Все, о чем шла речь, стало обрастать конкретикой и ответственными за это людьми.

Встречал в Омане главу белорусского государства руководитель Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Самые интересные проекты сегодня реализуются с участием оманского капитала на территории Республики Беларусь в области переработки продуктов питания, детского питания, строительства целлюлозного комбината, а также ряд проектов, которые реализуются на территории Омана как территории на пути в Восточную Африку и Азию, Индию, которая может стать точкой опоры для наших товаров и услуг".

Потенциал Юго-Восточной Азии

В числе стран, которые посетит Александр Лукашенко в течение этой командировки, еще один стратегический партнер Беларуси - Вьетнам. Это один из ключевых и активных участников АСЕАН. Александр Лукашенко в Ханое проведет официальные переговоры, основная цель которых - развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

Глава Вьетнама, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии То Лам прилетал с официальным визитом в Беларусь в мае 2025 года. В азиатской стране уже собирают белорусскую грузовую и сельхозтехнику, это позволяет ее презентовать и дальше на Юго-Восток Азии.

Беларусь поставляет калийные удобрения и продовольствие. Белорусские молочные продукты сертифицировали в 2025-м. До 2028 года утверждена Программа научно-технического сотрудничества, в том числе работа над проектами с использованием искусственного интеллекта.

Денис Борис, заведующий лабораторией-центром региональных сравнительных исследований "Россия - Центральная Азия" НГУЭУ (Россия):

"С Вьетнамом у ЕАЭС есть соглашение о зоне свободной торговли, это значит, что у нас очень низкие институциональные барьеры по выстраиванию отношений. В этом плане и у Беларуси, и у Российской Федерации, есть определенные приоритеты и точки входа в Юго-Восточную Азию. Вьетнам благодаря этим институциональным связям является одной из самых удобных, подходящих стран для системного вхождения в экономические отношения со странами региона".

Лукашенко в Абу-Даби примет участие в конференции ООН

Еще одна точка на карте, где приземлится белорусский борт, - Объединенные Арабские Эмираты. С ними Беларусь связывают и партнерские, и просто дружеские отношения.

Последний раз в Минск на заседание высшего евразийского экономического совета прилетал наследный принц Абу-Даби. Что касается визитов в ОАЭ, иногда их может быть по несколько в год. Президент поддерживает теплые человеческие отношения с главами эмиратов. В этот раз, кроме двусторонней повестки на высшем уровне, Александра Лукашенко в Абу-Даби примет участие в конференции ООН и проведет ряд встреч.

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Командировка обещает быть насыщенной по информационным поводам и новым двусторонним проектам.