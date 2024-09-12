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Помогает ли искусственный интеллект в президентской работе Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос, помогает ли ему искусственный интеллект справляться с большим объемом информации. Об этом он рассказал на встрече в БГУИР со студентами технических вузов, сообщает БЕЛТА.
"Не думайте, что у меня голова отличается от вашей. Точно такая голова. Просто надо уметь систематизировать информацию", - сказал глава государства.
Он констатировал, что ему приходится сталкиваться с огромным массивом не только информации, но и необходимости принятия решений.
"Понимаешь, что, не дай бог в таком обществе, как белорусское общество, где в основном умные и образованные люди, совершить системную, глобальную ошибку. Это самое опасное для любого руководителя, особенно первого лица", - сказал Александр Лукашенко.
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 сентября на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в БГУИР
Он рассказал, что систематизировать информацию и выделять главное научился еще в вузе. "Это как в библиотеке на полке. Знания, вся информация разложены, в нужный момент ты с этой полочки достаешь ту информацию, тот опыт (это очень важно) для принятия соответствующего решения. Меня научили в вузе не столько накапливать информацию, но выбирать нужное, главное. И систематизировать", - отметил Президент.
Он подчеркнул, что в работе главы государства главное - это опыт: "В последнее время я назначил много относительно молодых руководителей, высших должностных лиц. Надо, чтобы были молодые люди. Но думаю о том, чтобы они прошли какие-то ступени. И мой опыт, моя жизнь президентская позволили мне этих людей увидеть в деле. Они выросли у меня на глазах. И, назначая, я понимаю, что у того или иного человека есть опыт. Знания необходимы. Они являются базой, фундаментом, на который ложится ваш опыт".
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помехоЧто касается помощи каких-то систем или искусственного интеллекта, Александр Лукашенко заявил, что не прибегает к их помощи при анализе информации и принятии решений. Более того, он аккуратен в использовании технологий, упомянув, в частности, о недавней истории с взрывающимися пейджерами. Он уверен, что чем более высокий пост занимает человек, тем больше должен уделять внимания безопасности в этом плане.
"Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", - отметил Президент. Он считает, что это будет катастрофой, если в какой-то момент в результате развития технологий человечество окажется не у дел. "Меня это очень волнует и настораживает", - заметил он.
Он напомнил, что в прежние годы в центре всех процессов стоял человек, и это нельзя потерять. "Но я понимаю, что без этого (современных технологий. - Прим. ред.) не обойтись. Мы должны это освоить, мы должны этим владеть", - заявил белорусский лидер.
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