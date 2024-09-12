Помогает ли искусственный интеллект в президентской работе Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос, помогает ли ему искусственный интеллект справляться с большим объемом информации. Об этом он рассказал на встрече в БГУИР со студентами технических вузов, сообщает БЕЛТА.

"Не думайте, что у меня голова отличается от вашей. Точно такая голова. Просто надо уметь систематизировать информацию", - сказал глава государства.

Он констатировал, что ему приходится сталкиваться с огромным массивом не только информации, но и необходимости принятия решений.

"Понимаешь, что, не дай бог в таком обществе, как белорусское общество, где в основном умные и образованные люди, совершить системную, глобальную ошибку. Это самое опасное для любого руководителя, особенно первого лица", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы сделаем Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 сентября на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в БГУИР 27.09.2024 10:46

Он рассказал, что систематизировать информацию и выделять главное научился еще в вузе. "Это как в библиотеке на полке. Знания, вся информация разложены, в нужный момент ты с этой полочки достаешь ту информацию, тот опыт (это очень важно) для принятия соответствующего решения. Меня научили в вузе не столько накапливать информацию, но выбирать нужное, главное. И систематизировать", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что в работе главы государства главное - это опыт: "В последнее время я назначил много относительно молодых руководителей, высших должностных лиц. Надо, чтобы были молодые люди. Но думаю о том, чтобы они прошли какие-то ступени. И мой опыт, моя жизнь президентская позволили мне этих людей увидеть в деле. Они выросли у меня на глазах. И, назначая, я понимаю, что у того или иного человека есть опыт. Знания необходимы. Они являются базой, фундаментом, на который ложится ваш опыт".

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помехоЧто касается помощи каких-то систем или искусственного интеллекта, Александр Лукашенко заявил, что не прибегает к их помощи при анализе информации и принятии решений. Более того, он аккуратен в использовании технологий, упомянув, в частности, о недавней истории с взрывающимися пейджерами. Он уверен, что чем более высокий пост занимает человек, тем больше должен уделять внимания безопасности в этом плане.

"Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", - отметил Президент. Он считает, что это будет катастрофой, если в какой-то момент в результате развития технологий человечество окажется не у дел. "Меня это очень волнует и настораживает", - заметил он.