Президент Беларуси: Мы ни одну партию никогда не гнобили, даже Белорусский народный фронт

Он пояснил это той политикой, которая проводится в стране. "Потому что в единственной стране на постсоветском пространстве, в Беларуси, мы ни одну партию никогда не гнобили. Даже Белорусский народный фронт. Даже Зенона Позняка, чья точка зрения совершенно отличается от моей, я его даже поздравил с юбилеем недавно. И признаю, что это истинный революционер, - сказал Александр Лукашенко. - Если бы та политика, которую они проводили в середине 90-х, мы бы уже давно воевали с вами. Но мы даже их не давили. Тем более коммунистов. У наших нынешних коммунистов это вообще политика справедливости, это наша политика. Чего они против меня будут голосовать?"