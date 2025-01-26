Президент Беларуси: Мы ни одну партию никогда не гнобили, даже Белорусский народный фронт

Погода в Беларуси
Гродно7°
Брест8°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев4°
Минск5°
Минск
5°
В Беларуси ни одну партию никогда не гнобили, даже БНФ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в голосовании на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.
Журналист "Би-би-си" Стивен Розенберг поинтересовался у главы государства его отношением к ситуации, когда даже его соперники на выборах высказывались в его поддержку. Например, лидер Компартии.
"Стив, это для тебя новый опыт. Так, а что ты мне предлагаешь, мне радоваться или печалиться по этому поводу?" - с юмором заметил глава государства.
Он пояснил это той политикой, которая проводится в стране. "Потому что в единственной стране на постсоветском пространстве, в Беларуси, мы ни одну партию никогда не гнобили. Даже Белорусский народный фронт. Даже Зенона Позняка, чья точка зрения совершенно отличается от моей, я его даже поздравил с юбилеем недавно. И признаю, что это истинный революционер, - сказал Александр Лукашенко. - Если бы та политика, которую они проводили в середине 90-х, мы бы уже давно воевали с вами. Но мы даже их не давили. Тем более коммунистов. У наших нынешних коммунистов это вообще политика справедливости, это наша политика. Чего они против меня будут голосовать?"