RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Президент Беларуси: Мы ни одну партию никогда не гнобили, даже Белорусский народный фронт

Изображение
Фото: БЕЛТА

В Беларуси ни одну партию никогда не гнобили, даже БНФ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после участия в голосовании на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.

Журналист "Би-би-си" Стивен Розенберг поинтересовался у главы государства его отношением к ситуации, когда даже его соперники на выборах высказывались в его поддержку. Например, лидер Компартии.

"Стив, это для тебя новый опыт. Так, а что ты мне предлагаешь, мне радоваться или печалиться по этому поводу?" - с юмором заметил глава государства.

Лукашенко о заявлении ЕС о выборах в Беларуси: Это пресмыкание перед США

Он пояснил это той политикой, которая проводится в стране. "Потому что в единственной стране на постсоветском пространстве, в Беларуси, мы ни одну партию никогда не гнобили. Даже Белорусский народный фронт. Даже Зенона Позняка, чья точка зрения совершенно отличается от моей, я его даже поздравил с юбилеем недавно. И признаю, что это истинный революционер, - сказал Александр Лукашенко. - Если бы та политика, которую они проводили в середине 90-х, мы бы уже давно воевали с вами. Но мы даже их не давили. Тем более коммунистов. У наших нынешних коммунистов это вообще политика справедливости, это наша политика. Чего они против меня будут голосовать?"

Александр Лукашенковыборы 2025