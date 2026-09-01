Президент Беларуси: Политические разногласия мешают ООН участвовать в урегулировании конфликтов

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке в формате "ШОС плюс" заявил, что политические противоречия между странами мешают ООН реально участвовать в урегулировании вооруженных конфликтов.

Глава государства поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН: "Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. "Даже самым малым государствам трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить помощи в их решении. В этом сила Организации", - уверен он.

Вместе с тем Президент считает, что очень часто политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС - Ирана. "Можно сколько угодно критиковать Организацию (есть за что), руководство ее Секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас - государств-членов", - констатировал он.