Президент Беларуси: У Европы один путь - проводить свою политику

Президент убежден, что планета будет стабильнее, если будет опираться на множество опор. "Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Россия - это множество опор, которые могли бы удерживать нашу планету. Но американцы должны были понимать, что эти опоры имеют значение, а они исходят из одного: Америка прежде всего, мы и только мы", - отметил Александр Лукашенко.

"У Европы один путь, разумный путь - проводить свою политику. Деньги есть, технологии есть. Нужны ресурсы. Они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России. Договоритесь с Россией. Они же вам готовы природный газ дешевле продавать, нефть подешевле. И если с Россией договориться, какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Почему это не происходит? Это же можно сделать, я говорю вам как Президент. "Як беларусы кажуць, духу не хапае". Некому принять такое решение. Но это их выбор. Время все расставит на свои места".