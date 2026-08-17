Уборочная, сохранность КРС, экспорт продовольствия - Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

Краткий пересказ от ИИ

17 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова.

Основные темы - ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, а также меры по обеспечению сохранности скота.

Уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 млн т. В том числе ожидается рекордный намолот рапса - около 1,5 млн тонн. Хорошие виды и на урожай зерна кукурузы, которую еще предстоит убрать с полей. Таким образом, вес общего каравая с учетом рапса и кукурузы составит около 11,5 млн т.

Горлов: Урожай будет значительно выше уровня прошлого года

Уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада главе государства.

В настоящее время в Беларуси остается убрать 7 % площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день намолот зерна с учетом рапса составляет более 8,2 млн т.

"С учетом погодных условий мы ожидаем до конца этой недели - в начале следующей завершить уборку зерновых и зернобобовых культур, - констатировал глава Минсельхозпрода. - Погода в этом году складывается в пользу аграриев".

"С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, а также с учетом работы наших фермеров, которые тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 млн т зерна в бункерном весе, - сказал Юрий Горлов. - Кроме того, (ожидается получить - прим. ред.) 2,5 млн т кукурузного зерна. В итоге мы должны подойти к 11,5 млн т в этом году. Это значительно выше уровня прошлого года (практически на 300 тыс. т зерна)".

Регионы включились в работу по севу озимых

Высокий урожай и по другим культурам - сахарной свекле, льну и овощам. В период межсезонья белорусы будут обеспечены всем необходимым. Одновременно регионы интенсивно включились в работу по севу озимых. Юрий Горлов отдельно доложил о ситуации в Витебской области, здесь также набраны хорошие темпы с учетом более северных условий. Озимый рапс уже посеян на 83 % площадей от плана.

Как сохранить поголовье крупного рогатого скота

Что касается ситуации в животноводстве, то акцент на соблюдении технологической и исполнительской дисциплины. В этом году в части сохранности поголовья крупного рогатого скота динамика положительная. В Беларуси продолжают строить 528 профилакториев для телят, которые должны быть сданы к 1 октября.

Юрий Горлов

"Конечно, это поспособствует созданию более комфортных условий для содержания молодняка, а также для работы самого персонала", - констатировал Юрий Горлов.

"На сегодняшний день мы видим, что идет снижение падежа крупного рогатого скота к уровню прошлого года, - подчеркнул Юрий Горлов. - Таким образом, динамика в отношении сохранности скота у нас складывается положительная. Можно сказать, мы идем к цели по значительному снижению падежа крупного рогатого скота".

Ожидается рекордная валютная выручка от экспорта продовольствия

Валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции по итогам года может составить более 11 млрд долларов, превзойдя таким образом прошлогодний показатель. Министр отметил, что интерес к белорусской продукции во многих странах остается высоким.

Качество белорусских продуктов известно во всем мире

"В прошлом году экспортная выручка от продажи наших продуктов составила более 10 млрд долларов. По итогам этого года мы должны подойти к 11 млрд долларов и больше", - заявил Юрий Горлов. По словам главы Минсельхозпрода, на это указывает поступление валютной выручки от продаж, где темп роста составляет более 125 % к уровню прошлого года.

Министр констатировал, что интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким. "Чтобы еще больше зарабатывать, нужно еще больше производить и продавать", - добавил он.

Отметим, ранее глава государства критиковал недостаточно высокие темпы продаж белорусского сливочного масла за рубежом. По словам министра, с 2026 года наблюдается значительное снижение количества остатков этой продукции. С июня складские запасы снизились примерно на 10 тыс. т. Сейчас объемы продаж масла выше, чем производство.