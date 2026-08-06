Увеличение товарооборота, совместные предприятия - Лукашенко провел переговоры с главой МИД Алжира

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь и Алжир готовы расширять сотрудничество. 6 августа во Дворце Независимости Президент принял министра иностранных дел североафриканской страны, который прибыл к нам с официальным визитом.

Речь шла об увеличении товарооборота и создании совместных предприятий. Новый импульс отношения получили после визита Александра Лукашенко в Алжир в декабре 2025 года. Кроме общения в плоскости экономики страны обсуждают открытие взаимных посольств, организацию прямого авиасообщения и готовят официальный визит Президента Алжира в Минск.

Минск и Алжир: принципиально новый уровень отношений

Рынок более чем на 47 млн человек. Алжир еще называют "естественным мостом", который соединяет Средиземноморье, арабский мир и Африку к югу от Сахары. Это одна из самых влиятельных стран Африканского континента и по сути ворота в него.

На принципиально новый уровень контакты Беларуси и Алжира вышли в декабре 2025 года, когда состоялись переговоры Александра Лукашенко и Абдельмаджида Теббуна в одноименной столице Алжира. До этого в стране проходил двусторонний бизнес-форум, в котором приняли участие больше 120 компаний и на котором стороны договорились о создании делового совета и прямом сотрудничестве Белорусской универсально-товарной биржи с алжирскими партнерами. Все сильно ускорилось после очевидного сигнала о взаимопонимании на высоком политическом уровне.

Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

"Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня (а может, и завтра) необходимо Алжиру, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение".

"Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренностей по конкретным проектам, это, во-первых, послужит фундаментом для наших дальнейших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерная философия наших отношений, каковую вижу я", - убежден белорусский лидер.

Ответный визит Президента Алжира в Беларусь

По словам дипломата, сейчас прорабатывается ответный визит Президента Алжира в Беларусь. Что касается направлений общих проектов, то наша страна уже получила возможность без ограничений торговать своей молочной продукцией на алжирской территории. Более того, Алжир рассматривается как полноценный хаб для продвижения белорусских товаров во всей Африке.

Ахмед Аттаф

Ахмед Аттаф, министр иностранных дел Алжира:

"Мы рассмотрели итоги реализации договоренностей, которые уже сложились между нашими странами. Если говорить более предметно, то после визита Президента Лукашенко в декабре все инструменты сотрудничества пришли в движение. Была создана новая договорно-правовая база. У нас существует 43 направления, по которым мы ведем работу. И по половине из них достигли предметных результатов".

Переговоры в Министерстве иностранных дел

После Дворца Независимости Ахмед Аттаф отправился в Министерство иностранных дел. Больше 30 лет поддерживаются связи по этой линии. Сегодняшние переговоры с Президентом были обнадеживающими и серьезными, Алжир может стать ключевым партнером официального Минска в Северной Африке - это еще6 раз подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Он напомнил, что главы двух государств в декабре 2025 года поставили амбициозную задачу - достичь торгового оборота в размере 500 млн долларов к концу 2027 года. "Внешнеполитические ведомства и в целом министерства двух стран, правительства делают все, чтобы эту задачу выполнить. Напомню, что в ходе визита нашего Президента в Алжир был подписан ряд очень важных двусторонних соглашений, которые заложили основу для сотрудничества по целому ряду направлений. Была подписана дорожная карта сотрудничества", - отметил министр.

Кроме того, был подписан ряд первичных контрактов по поставке белорусской продукции в Алжир, а также алжирской продукции в Беларусь. Они уже дают конкретный результат. Так, белорусский экспорт в Алжир за первое полугодие 2026-го составил практически 80 млн долларов. "Это в два раза больше, чем за весь 2025 год", - подчеркнул Рыженков.

Максим Рыженков

В дорожной карте сотрудничества двух стран расписано 43 направления, по которым идет работа. "По мнению наших алжирских друзей, по 21 из этих направлений мы имеем более чем успешный результат, а некоторые из таких проектов нами уже выполнены. И это, я хочу напомнить, за срок менее восьми месяцев с момента проведения официального визита. Мы очень рады, что на очень приличном уровне реализуются проекты поставок белорусских продуктов питания, сухого молока, сухой сыворотки, сливок в Алжир. Также мы рады тому, что на серьезном уровне проработки находятся проекты создания сборочной техники Беларуси в Алжире, мы подошли вплотную к реализации проекта по созданию комплексов для сушки и хранения зерновых. Кроме того, группа детей из Алжира согласно решению нашего Президента уже посетила национальный детский лагерь "Зубренок" и осталась очень довольна пребыванием и оздоровлением в этом лагере", - отметил министр.

В ближайшее время Алжир посетит вице-премьер-министр Беларуси для финализации ряда проектов промышленной кооперации. А уже в октябре в Минске пройдет заседание совместной межправительственной белорусско-алжирской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Акцент на региональное сотрудничество

6 августа состоялись переговоры алжирского дипломата и на уровне Совета Республики. Речь шла о развитии регионального взаимодействия. Это особенно актуально, учитывая колоссальный опыт белорусских парламентариев в этом вопросе.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Для нас очень важно региональное сотрудничество. Пока у нас с Алжиром таких наработок нет, но было бы неплохо, если бы мы могли продвигать взаимодействие на региональном уровне. У нас есть хорошая практика проведения форумов регионов Беларуси и России, Беларуси и Узбекистана. В этом году мы успешно провели такой форум, в ходе которого были подписаны серьезные контракты. Почему бы нам не рассмотреть решение о проведении таких мероприятий с Алжиром, дружественной нам страной".

Если смотреть в цифрах, то глобальные планы на этом этапе - довести товарооборот до 500 млн долларов. При этом необходимо построить сотрудничество так, чтобы "слепые зоны" друг друга перекрывались компетенциями партнеров. Алжир богат ресурсами - нефтью, газом, фосфатами, но испытывает потребность в технологиях для АПК, что есть в высоком качестве у белорусов по разным позициям. Кроме этого, Алжир - третий по величине акционер Африканского банка развития, который отвечает в Африке за ее выход на новый уровень: от финансирования проектов по электрификации до интеграций, связанных с развитием торговых цепочек. Это и про алжирско-белорусские проекты в том числе. Все есть, сторонам остается только работать.