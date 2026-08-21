В Минске пройдут переговоры лидеров Беларуси и Мьянмы

Переговоры лидеров Беларуси и Мьянмы пройдут 21 августа. Мин Аун Хлайн прибыл в Минск с официальным визитом. 20 августа прошла неформальная встреча президентов. Плотные переговоры провели представители деловых кругов - бизнес-форум объединил более 200 компаний.

В пятницу переговорный марафон продолжится во Дворце Независимости. Ожидается, что лидеры рассмотрят конкретные шаги по практической реализации намеченных ранее планов, а также новые проекты. Как будем выстраивать взаимодействие? И чем азиатский рынок привлекателен для Беларуси?

Когда во Дворце Независимости международные гости, иногда приходится заглядывать на политическую карту. Круг партнеров Беларуси очень широк. Только в 2025 году Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн встречались 5 раз на различных площадках. Мьянма - заметный партнер в Юго-Восточной Азии, регионе, который играет важную роль в мировой экономике, международной логистике и геополитике в целом.

Play Лукашенко лидеру Мьянмы: Все, о чем договорились, белорусская сторона сделает Президент Беларуси 20 августа в неформальной обстановке провел переговоры в формате тет-а-тет с президентом Мьянмы

2025-й с учетом активного политического диалога, очевидно, стал прорывным для нашего сотрудничества. Довольно высокий темп контактов поддержан и в нынешнем году. Буквально несколько месяцев назад Лукашенко был в Мьянме с рабочим визитом, и вот теперь с официальным в Беларусь приехал мьянманский лидер. Значит, есть взаимный интерес развивать взаимодействие! С нашей стороны его определяет в том числе выгодная география Мьянмы.

Берег Индийского океана, завидные соседи: Китай, Индия, Лаос и Тайланд. Зайти на этот рынок - значит, получить потенциально колоссальный пул потребителей. Только одна Мьянма - это 55 млн человек. И многократно больше, если расширять сотрудничество с другими странами дальней дуги.

Мьянма - это гигантский ресурсный потенциал. Нефть и газ, уголь, золото и цветные металлы - в ее недрах много богатств. Журналисты, работавшие во Дворце Независимости во время прошлых визитов, помнят членов мьянманской делегации с огромными перстнями, украшенными драгоценными камнями. Все это местные украшения - бирманские рубины вообще считаются самыми дорогими и красивыми в мире. Словом, природа не поскупилась. Но как это часто бывает, ресурсов много, а экономику Мьянмы развитой не назовешь. Так что есть запрос на выгодную кооперацию, белорусские технологии, кадры, знания и опыт. Это перспективы. А прямо сейчас нужны продовольствие и удобрения, медпрепараты, техника - и грузовая, и сельхозмашины.

Как выстроить партнерство, Минск и Нейпьидо уже определили - принята дорожная карта сотрудничества. Идет подготовка совместных кооперационных проектов по запуску сборки белорусских тракторов и автомобилей в Мьянме. Открытие посольств двух стран. И такой президентский "контроль" общих проектов, как сегодня, очевидно, придает скорости реализации. Сегодня услышим о том, как Беларусь и Мьянма будут дружить и работать. Главы государств дадут детальный расклад - впереди насыщенный переговорный день.