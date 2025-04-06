580 кг особо мощного взрывчатого вещества попытались провезти через белорусско-польскую границу

Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГТК.

580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он следовал через пункт пропуска "Брест" на транспортном средстве Mercedes. На основании системы анализа рисков таможенники направили авто на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

На сканограме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Далее углубленный досмотр, в результате которого был произведен частичный демонтаж пола и стенки автомобиля. Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета.

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Предположительно, взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой. Вещество было извлечено с привлечением компетентных специалистов.