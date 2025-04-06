Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус задержали белорусские таможенники

Взрывной багаж. В пункте пропуска "Брест" со стороны Польши белорусские таможенники остановили подозрительную иномарку. При тщательном досмотре в тайниках машины обнаружено более полутонны мощного взрывчатого вещества.

Кто, зачем и куда вез этот опасный груз? Съемочная группа "Первого информационного" отправилась на место событий, чтобы выяснить все подробности.

2 апреля около 13:00 в пункт пропуска "Брест" со стороны Польши прибыл старенький Mercedes на молдавских номерах. Машину перегоняли из Литвы в Россию. Но кто бы мог подумать, что этот микроавтобус нашпигован взрывчаткой - в нем обнаружили почти 600 килограммов опасного взрывчатого вещества. Интересный факт: 20 граммов такого вещества достаточно для подрыва автотранспорта в правильно заложенном месте, а сюда загрузили в 30 000 раз больше.

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Эксперты с уверенностью говорят, что это крупнейшая партия взрывчатки, задержанная в Беларуси. Почерк украинский с западным налетом.

Владимир Грубник, эксперт в области минно-подрывного дела (Россия):

"То, что это было желтого цвета пластифицированное вещество, говорит о том, что это было не просто пентаэритриттетранитрат, а уже его пластифицированная версия, т.е. подготовленная пластифицированная взрывчатка. Надо понять, что подобные мероприятия пластификации взрывчатых веществ в таких количествах возможны только серьезным заводским способом. И подобными вещами непосредственно занимаются в странах НАТО. 580 кг данного вещества. Эквивалент к тротилу является 1,3. Т.е., он на 30 % эффективнее тротила по своим бризантным и фугасным свойствам. Соответственно 580 кг вещества может быть использовано, например, при подрыве какого-то большого моста, большого многоквартирного здания, какого-нибудь торгового центра, подрыва дамбы, например, (т.е., чтобы вы понимали размеры объектов) или же использована реально в сотнях различных терактах и акций прямого действия, ликвидациях".

Военнослужащий специального саперного подразделения внутренних войск МВД Беларуси:

"Машина могла использоваться как доставка груза из точки А в точку Б. Т.е., если она двигалась со стороны Евросоюза, значит, можно предполагать, что необходимо было доставить это очень большое количество массы вещества в Российскую Федерацию. Дальше, разделив ее на несколько сотен тысяч частей, можно было сделать очень много нестандартных самодельных взрывных устройств. Либо подготовить машину непосредственно уже в том государстве, где она назначалась, и произвести теракт, разрушение. Да, разрушения были бы очень большие. 600 кг данного вещества в припаркованной машине на подземной стоянке либо возле какого-нибудь торгового центра принесли бы большие разрушения и гибель очень большого количества людей".

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Спрятали взрывчатое вещество в специальные ниши в полу автомобиля, а также в стенках багажного отделения.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

"По результатам проведенного сканирования и последующего анализа рентген-сканограммы оператором-аналитиком было выявлено нехарактерное затемнение в области пола и перегородки, разделяющей кабину водителя и сам грузовой отсек. Было принято решение провести более углубленный и тщательный таможенный досмотр. В результате частичного вскрытия самого пола и перегородки было выявлено некое вещество светло-серого и светло-белого цвета. Экспертам было определено, что данное вещество является опасным взрывчатым веществом на основе ТЭНа по своим характеристикам, схожим с гексогеном".

Евгений Манько, водитель печально известного автомобиля, не скрывает эмоций, ведь им воспользовались вслепую.

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Евгений Манько, водитель автомобиля:

"Ужасно. Это ужасно, однозначно. Мною воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной, с моей семьей или с кем-то еще. Я не знаю, как работают люди, которые это все планируют и делают, но, на мой взгляд, они или вообще не понимают, насколько наша граница на замке, насколько тут люди работают".

Закон суров - но он закон. Сейчас Евгению грозит 10 лет. Брестская таможня по данному факту в отношении водителя и других неустановленных лиц возбудила уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ.

Корр: "Как вот эта машина, начиненная взрывчаткой, оказалась у вас?"

Евгений Манько, водитель автомобиля: "Это в сфере моей профессиональной деятельности. Я как юрлицо занимаюсь перевозкой автомобилей из Европы в Россию, из Европы в Беларусь".

Корр: "Вас хорошо в этой сфере деятельности знают уже, поэтому к вам обращаются из стран Евросоюза в конкретный контакт, с которым длительное время уже работают, правильно?"

Манько: "Да".

Корр: "Расскажите конкретно, как в этой ситуации, кто на вас выходил, какая цепочка была выстроена, кто являлся заказчиком и конечный получатель".

Манько: "Мой товарищ из Эстонии, Роман, он обратился ко мне в очередной раз без всяких проблем. Я ему перевозил и технику разную, снегоходы, допустим, и легковые автомобили. И сам лично с ним знаком, и никаких вообще у меня там мыслей о том, что он может меня как-то подставить или еще что-то, даже не было. Единственное, что я знал от Романа, что есть Иван, который к нему обратился за этим всем. И Иван занимался переделкой автомобиля. Переделывался автомобиль в автодом".

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Микроавтобус действительно накануне прибытия в Беларусь был переварен, нужно отметить, что работы сварочные были сделаны качественно, как и закладка в обновленный каркас взрывчатки. На этом сходятся и саперы, которые работали на месте.

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Военнослужащий специального саперного подразделения внутренних войск МВД Беларуси:

"Данные смеси характерно были зарубежным государством, мы такими взрывчатыми веществами не пользуемся. ТЭН вообще используется в промышленности у нас в качестве наполнителя для детонаторов и детонирующего шнура, т. е. это производство, если мы говорим про чистый ТЭН. Сейчас я видел похожие взрывчатые вещества, которые были привезены из государств Евросоюза и, допустим, приграничья Республики Беларусь".

Характерной чертой украинских спецслужб под западным управлением сегодня стала вербовка людей втемную, они не боятся экспериментировать на гражданских - пример, убийство Владлена Татарского, а террористов используют как прямых исполнителей - теракт в "Крокусе".

Владимир Грубник, эксперт в области минно-подрывного дела (Россия):

"Надо понимать, что ведется война, война ведется очень серьезная. Война ведется со всем коллективным Западом, который не гнушается использовать против России, как и против Беларуси методы так называемых неконвенциональных военных действий, то есть военных действий, куда относятся и различные акты диверсии, прямого терроризма и так далее. Это надо понимать. У них западная военная мысль, на эту тему серьезно озадачена, то есть на эту тему написано огромное количество исследований, трактатов, практических рекомендаций, методических рекомендаций и так далее, которые используются на практике. Соответственно, они постоянно пробуют различные варианты, в частности, с взрывчатыми веществами, использование террористов как прямых, которых они проплачивают, так и использование людей втемную, вербовка людей под чужим флагом, то есть это все то, что осуществляется странами Запада".

Корр: "Вам не кажется, что сейчас ваша профессия становится достаточно опасной, потому что в любой момент может случиться такой автомобиль с непонятными веществами под видом шумоизоляции?"

Евгений Манько, водитель автомобиля: