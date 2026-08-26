До 31 увеличилось количество погибших в Непале из-за наводнения

В северных районах Непала произошло наводнение. Жертвами природной стихии стали свыше 30 человек, сообщила местная полиция.

"Ранены 93, погиб 31, спасены 93", - приводит полиция последние официальные данные.

Наводнение произошло в северных районах Непала 26 августа утром. По предварительным данным, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, примерно в 20 км к северо-востоку от пограничного перехода Расувагадхи.

На распространяющихся в социальных сетях видеозаписях с камер наблюдения видно, как огромный поток воды сносит строения, жилые дома и мосты, настигает бегущих от стихии людей. Сообщается о сотнях пропавших без вести, в том числе о большой группе иностранных туристов. Поисково-спасательные работы продолжаются.