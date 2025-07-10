Могилевчанку насмерть придавило деревом во время непогоды

Скриншот видео МЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36f08a83-e55e-4c5a-8996-4db14dced122/conversions/722d2f7b-275a-496f-81d0-f17a5c2a690a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36f08a83-e55e-4c5a-8996-4db14dced122/conversions/722d2f7b-275a-496f-81d0-f17a5c2a690a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36f08a83-e55e-4c5a-8996-4db14dced122/conversions/722d2f7b-275a-496f-81d0-f17a5c2a690a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36f08a83-e55e-4c5a-8996-4db14dced122/conversions/722d2f7b-275a-496f-81d0-f17a5c2a690a-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео МЧС

Дерево насмерть придавило могилевчанку во время непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

По обновленным оперативным данным, с 01:50 до 03:30 вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с на территории Могилева и Могилевского района повреждены кровли различных строений, зафиксированы случаи падения деревьев. В Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина 1992 года рождения и пострадали четыре человека (из них один ребенок 2010 года рождения), которые госпитализированы.

В результате отключения четырех линий ВЛ-110 кВ произошла аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов филиала "Могилевская ТЭЦ-2" РУП "Могилевэнерго". В 05:45 работа ТЭЦ восстановлена, начата подача пара. На территории ОАО "Могилевхимволокно" произошло падение металлической трубы установки сжигания отходов цеха. В результате падения повреждена стена здания корпуса водоподготовки.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский заслушал доклады руководителей Витебского и Могилевского областных управлений МЧС об организации работы территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и дал указания по реализации дополнительных мер по оказанию помощи людям, пострадавшим от непогоды, и оперативному устранению последствий прохождения грозового фронта.