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Могилевчанку насмерть придавило деревом во время непогоды

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Скриншот видео МЧС

Дерево насмерть придавило могилевчанку во время непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

По обновленным оперативным данным, с 01:50 до 03:30 вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с на территории Могилева и Могилевского района повреждены кровли различных строений, зафиксированы случаи падения деревьев. В Могилеве в результате падения деревьев погибла женщина 1992 года рождения и пострадали четыре человека (из них один ребенок 2010 года рождения), которые госпитализированы.

В результате отключения четырех линий ВЛ-110 кВ произошла аварийная остановка двух паровых котлов и турбогенераторов филиала "Могилевская ТЭЦ-2" РУП "Могилевэнерго". В 05:45 работа ТЭЦ восстановлена, начата подача пара. На территории ОАО "Могилевхимволокно" произошло падение металлической трубы установки сжигания отходов цеха. В результате падения повреждена стена здания корпуса водоподготовки.

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Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский заслушал доклады руководителей Витебского и Могилевского областных управлений МЧС об организации работы территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и дал указания по реализации дополнительных мер по оказанию помощи людям, пострадавшим от непогоды, и оперативному устранению последствий прохождения грозового фронта.

Ведется мониторинг оперативной обстановки. Также организовано взаимодействие всех аварийных служб.

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