Новая схема мошенничества в России: жертвам стали присылать по почте "повестки"

В России киберпреступники начали использовать элемент "дополненной реальности" в своих схемах, например, в обмане от имени силовых структур. Теперь "повестки от ФСБ" с вызовом для дачи показаний приходят россиянам прямо на дом, сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F.A.C.C.T.

Мошенники используют такую схему: сначала звонят, к примеру, под предлогом замены счетчиков и просьбой сообщить код из СМС, а после могут добавить в схему звонок от имени сотрудников госструктур.

Но если ранее преступники убеждали жертв дистанционно - звонками, сообщениями в мессенджерах, дипфейками и поддельными документами, то в нынешнем году ситуация поменялась.

Чтобы убедить жертву в реальности происходящего, поддельные повестки в конвертах доставляют прямо на дом.

В подобную ситуацию попала жительница Московской области - против нее использовалась схема с имитацией взлома учетной записи на "Госуслугах", после чего звонили "сотрудники Росфинмониторинга". Жертву уведомили, что ее деньги - уже арестованные - якобы пытались перевести в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), и теперь они хранятся в "ячейке ЦБ РФ".

"Один из мошенников, который представился "майором ФСБ", звонил женщине через Telegram как по голосовой, так и по видеосвязи. На протяжении двух дней злоумышленники запугивали ее уголовной ответственностью за пособничество и разглашение любой информации, связанной с их звонками", - рассказали в компании F.A.C.C.T.

После этого женщина обнаружила в калитке дома конверт с "повесткой" с подписью "майора ФСБ". Письмо предписывало ей прийти на Лубянку "для дачи объяснений". Мошенники вызвали женщине такси, в целом же они требовали от нее снять со счета 2,5 млн рублей. Схема в итоге была пресечена.

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