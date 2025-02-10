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Новая схема мошенничества в России: жертвам стали присылать по почте "повестки"
В России киберпреступники начали использовать элемент "дополненной реальности" в своих схемах, например, в обмане от имени силовых структур. Теперь "повестки от ФСБ" с вызовом для дачи показаний приходят россиянам прямо на дом, сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F.A.C.C.T.
Мошенники используют такую схему: сначала звонят, к примеру, под предлогом замены счетчиков и просьбой сообщить код из СМС, а после могут добавить в схему звонок от имени сотрудников госструктур.
Но если ранее преступники убеждали жертв дистанционно - звонками, сообщениями в мессенджерах, дипфейками и поддельными документами, то в нынешнем году ситуация поменялась.
Чтобы убедить жертву в реальности происходящего, поддельные повестки в конвертах доставляют прямо на дом.
В подобную ситуацию попала жительница Московской области - против нее использовалась схема с имитацией взлома учетной записи на "Госуслугах", после чего звонили "сотрудники Росфинмониторинга". Жертву уведомили, что ее деньги - уже арестованные - якобы пытались перевести в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), и теперь они хранятся в "ячейке ЦБ РФ".
"Один из мошенников, который представился "майором ФСБ", звонил женщине через Telegram как по голосовой, так и по видеосвязи. На протяжении двух дней злоумышленники запугивали ее уголовной ответственностью за пособничество и разглашение любой информации, связанной с их звонками", - рассказали в компании F.A.C.C.T.
После этого женщина обнаружила в калитке дома конверт с "повесткой" с подписью "майора ФСБ". Письмо предписывало ей прийти на Лубянку "для дачи объяснений". Мошенники вызвали женщине такси, в целом же они требовали от нее снять со счета 2,5 млн рублей. Схема в итоге была пресечена.
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С большой долей вероятности этот "тренд" может докатиться и до Беларуси. Поэтому еще раз напоминаем: если с вами, вашими близкими или знакомыми случилось что-то подобное, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Настоящие. Вам обязательно помогут.