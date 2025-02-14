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В МЧС рассказали о ликвидации последствий прорыва трубопровода в Осиповичах
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МЧС координирует работы по ликвидации последствий прорыва трубопровода в Осиповичах. На время ремонтных работ без воды остались 16 тыс. жителей и 78 организаций. Теплоснабжение не нарушено. Специальная комиссия работает на месте ЧП.
По уточненной информации, в Осиповичах прорвало трубу диаметром 500 мм. Сейчас введены в работу два водозабора, проверяется наличие и качество воды у потребителей. В ремонтных работах были задействованы 8 единиц техники и 14 человек водоканала, две аварийные бригады, 2 экскаватора. Автоцистерны МЧС подвозили техническую воду.