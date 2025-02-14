В Осиповичах восстановили водоснабжение после прорыва трубопровода

В Осиповичах восстановлено водоснабжение после прорыва трубопровода, пишет БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел сегодня ночью. Сообщение об аварии поступило в 1:50 от диспетчера Осиповичского отделения филиала "Бобруйскводоканал".

Для проведения ремонтных работ аварийная бригада Осиповичского отделения филиала "Бобруйскводоканал" остановила подачу воды на водозаборах "Южный" и "Северный", которые обслуживают 16 тыс. потребителей и 78 объектов экономики города. Теплоснабжение нарушено не было. Об отсутствии водоснабжения население было оперативно проинформировано через СМС-рассылку.

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского на место выехали начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Игорь Ходанович и начальник Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Голубев.

Был организован подвоз воды населению и организациям. Для подвоза технической воды были использованы две автоцистерны Осиповичского РОЧС. Цистерны для обеспечения жителей Осиповичей питьевой водой располагались в нескольких точках города.

В Осиповичском райисполкоме состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрели вопросы устранения прорыва в кратчайшие сроки, организацию бесперебойного снабжения населения питьевой водой и подвоз технической воды организациям по необходимости. Были приняты все необходимые решения для оперативного восстановления нормальных условий жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики. "Для обеспечения населения работали пять автоцистерн с питьевой водой, в том числе две цистерны МЧС для технических нужд. Произведена СМС-рассылка, которая оповестила более 20 тыс. абонентов", - рассказал Игорь Ходанович.

По уточненной информации, в Осиповичах был прорыв асбестоцементной трубы диаметром 500 мм. Сейчас два водозабора введены в работу.

На месте работали 8 единиц техники и 14 человек водоканала, 2 аварийные бригады, 2 экскаватора. От МЧС были задействованы 2 автоцистерны, которые занимались подвозом технической воды на объекты города.