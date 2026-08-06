Игорь Генец рассказал о фактах геноцида белорусского народа в Ивьевском районе

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В 2021 году было возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как способствуют местные власти открытию новых фактов преступлений, рассказал председатель Ивьевского райисполкома Игорь Генец в "Актуальном интервью".

Люди всегда помнили произошедшее в годы Великой Отечественной. К сожалению, живых свидетелей тех событий остается все меньше, но память поколений жива, ведь невозможно забыть гибель и нечеловеческое отношение врагов.

Получил Железный крест за смерть детей: за что вынесен судебный приговор Антанасу Гецявичюсу "Виновен в геноциде белорусского народа" - еще раз прозвучало в Верховном суде Беларуси. Приговор по делу Антанаса Гецявичюса вступил в законную силу

"Каждый момент мы стараемся публично продемонстрировать, приводим детей. Они помогают в наведении порядка на ежегодно вскрывающихся территориях. Мне кажется, возбуждение уголовного дела о геноциде белорусского народа стало важным этапом, но, наверное, чуть-чуть поздним. За пять лет с момента возбуждения уголовного дела были установлены многие факты. Часть из них уже рассказала Генпрокуратура Беларуси", - отметил собеседник.

Факт В Ивье 12 мая 1942 года были уничтожены 2524 человека еврейской национальности.

По словам председателя Ивьевского райисполкома, после 2021 года на месте карательной операции по уничтожению евреев был восстановлен и преображен памятник. Также в глухом лесу были найдены места расправы над жителями хутора Ковалевы и деревня Юровские. На этих территориях установлены памятные знаки. "Помогали в этом деле дети Бакштовской средней школы имени Марии Николаевны Черник, которую убили фашисты. Она была первым депутат Верховного Совета СССР от Западной Беларуси. Такая помощь со стороны молодежи важна, потому что народ, забывший свою историю, обречен на исчезновение", - уверен Игорь Генец.