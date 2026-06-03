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Получил Железный крест за смерть детей: за что вынесен судебный приговор Антанасу Гецявичюсу
"Виновен в геноциде белорусского народа" - еще раз прозвучало в Верховном суде Беларуси. Приговор по делу Антанаса Гецявичюса вступил в законную силу.
Антанас Гецявичюс родился в Клайпедском округе (Литовская ССР). В 1940 году окончил военное училище на территории Литвы в звании младшего лейтенанта.
Когда была оккупирована Литовская ССР фашистскими войсками в ходе Великой Отечественной войны, комендантом Каунаса был издан приказ о формировании полицейского литовского батальона. Он был назван 2-м (позже стал 12-м) литовским полицейским батальоном, сформировавшимся на добровольной основе, куда входили бывшие военнослужащие литовской армии и приверженцы фашистской идеологии. Члены батальона давали клятву верности Адольфу Гитлеру, фактически 2-й литовский полицейский батальон был одним из подразделений нацистской Германии и фашистских войск.
В первые дни после формирования батальон участвовал в карательных операциях против еврейского населения на территории крепости в Каунасе. Участники батальона буквально вымазали свои руки в крови. 6 октября 1941 года по приказу гитлеровского командования батальон прибыл уже на территорию БССР.
В Беларуси Гецявичюс творил бесчинства, но закончил свою жизнь безнаказанно в Шотландии в 2001 году. В этом же году палача допрашивали, он признался, что был в Беларуси, но не участвовал в казни людей.
В зону действия полицейского батальона входил Минск, Борисов и Слуцк. В этих трех городах Антанас Гецявичюс участвовал в карательных операциях.
Одним из взводов 2-го (12-го) батальона командовал Гецявичюс. Его подчиненные отзывались о нем как о наиболее жестоком среди всех. Кроме того, палач знал немецкий язык и без проблем коммуницировал с фашистами, был награжден в 1943 году в фашистской Германии Железным крестом II класса.
21 октября 1941 года в Койданово (сейчас Дзержинск) прошла первая карательная операция, в результате которой было расстреляно не менее 1 тыс. мирных жителей. Второй преступный эпизод случился 26 октября 1941-го. Это была карательная операция 12 подпольщиков в Минске. 2-й литовский полицейский батальон, в том числе и командир взвода Гецявичюс, получил приказ учинить показательную казнь подпольщиков. Люди были повешены в четырех местах в Минске, в том числе в Александровском сквере, на улице Карла Маркса и в районе Комаровской площади. Среди повешенных оказались Кирилл Трус, Владимир Щербацевич (сын подпольщицы Ольги Щербацевич), Марина Брускина.
"Были исследованы судебные решения - приговор Верховного суда Литовской ССР от 20 октября 1962 года в отношении иных участников литовского батальона, в том числе командира Антанаса Импулявичюса, и приговор суда немецкого города Касселя. Еще один трагический эпизод связан с участием Гецявичюса в карательной операции в местечке Койданово, где 21 октября 1941 года участниками 2-го литовского полицейского батальона было расстреляно не менее 1 тыс. мирных граждан, в основном еврейской национальности. Мы подробно исследовали этот эпизод в ходе судебного разбирательства, были допрошены потерпевшие, близкие которых погибли в результате карательной операции", - рассказал председательствующий судья по уголовному делу о геноциде белорусского народа (дело Гецявичюса) Юрий Рутковский в "Актуальном интервью".
Жуткие факты вскрываются и в самом механизме расстрела. Батальон прибывал в местечко, которое гитлеровцы окружали, а участники литовского батальона и взвода собирали еврейское население, гнали к автомобилям, вывозили их к заранее вырытым ямам. Гецявичюс отдавал команды на расстрел, а солдаты их выполняли. Тогда расстреляли женщин, детей, мужчин и лиц престарелого возраста.
Факт
С 27 по 29 октября 1941 года под Слуцком в урочище Гореваха, недалеко от деревни Селище, было расстреляно не менее 5 тыс. мирных жителей.
После каждой карательной операции немецкие военные делали записку вышестоящему командованию, где прямо указывали участие 2-го литовского батальона. Всего, исходя имеющихся данных, литовский полицейский батальон уничтожил не менее 46 тыс. мирного населения.
"При освобождении территории Беларуси Антанас Гецявичюс сбежал и оказался в Великобритании, в Эдинбурге, а позже в Шотландии. Работал инженером горнодобывающей промышленности. Проживал под именем и фамилией Энтони Гекас", - добавил судья Верховного суда Беларуси.
В 1992 году Министерство юстиции Шотландии инициировало расследование в отношении коллаборациониста, для чего была создана межгосударственная группа экспертов, готовивших обвинительные заключения, из Германии, Канады, Новой Зеландии и других стран. От Республики Беларусь был направлен Алексей Литвин. Но 12 сентября 2001 года Антанас Гецявичюс умер, поэтому экстрадиция его в Литву не случилась. Но в Республике Беларусь рассмотрели дело и поставили точку в признании Антанаса Гецявичюса виновным в геноциде белорусского народа путем убийства мирных граждан. Это стало еще одним шагом в деле о сохранении исторической памяти.