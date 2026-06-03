Получил Железный крест за смерть детей: за что вынесен судебный приговор Антанасу Гецявичюсу

Получил Железный крест за смерть детей: за что вынесен приговор Антанасу Гецявичюсу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b948e65a-0abc-4ee8-b46e-14af6b97e110/conversions/963af383-42e6-4d48-bf01-f5c1f3a91f63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b948e65a-0abc-4ee8-b46e-14af6b97e110/conversions/963af383-42e6-4d48-bf01-f5c1f3a91f63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b948e65a-0abc-4ee8-b46e-14af6b97e110/conversions/963af383-42e6-4d48-bf01-f5c1f3a91f63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b948e65a-0abc-4ee8-b46e-14af6b97e110/conversions/963af383-42e6-4d48-bf01-f5c1f3a91f63-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Виновен в геноциде белорусского народа" - еще раз прозвучало в Верховном суде Беларуси. Приговор по делу Антанаса Гецявичюса вступил в законную силу.

Антанас Гецявичюс родился в Клайпедском округе (Литовская ССР). В 1940 году окончил военное училище на территории Литвы в звании младшего лейтенанта.

Когда была оккупирована Литовская ССР фашистскими войсками в ходе Великой Отечественной войны, комендантом Каунаса был издан приказ о формировании полицейского литовского батальона. Он был назван 2-м (позже стал 12-м) литовским полицейским батальоном, сформировавшимся на добровольной основе, куда входили бывшие военнослужащие литовской армии и приверженцы фашистской идеологии. Члены батальона давали клятву верности Адольфу Гитлеру, фактически 2-й литовский полицейский батальон был одним из подразделений нацистской Германии и фашистских войск.

Члены 2-го литовского полицейского батальона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19654147-5c51-4d6e-a5cb-8328534b7edf/conversions/f10baf87-4836-4782-80ce-54661b4e0730-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19654147-5c51-4d6e-a5cb-8328534b7edf/conversions/f10baf87-4836-4782-80ce-54661b4e0730-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19654147-5c51-4d6e-a5cb-8328534b7edf/conversions/f10baf87-4836-4782-80ce-54661b4e0730-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19654147-5c51-4d6e-a5cb-8328534b7edf/conversions/f10baf87-4836-4782-80ce-54661b4e0730-xl-___webp_1920.webp 1920w Члены 2-го литовского полицейского батальона

В первые дни после формирования батальон участвовал в карательных операциях против еврейского населения на территории крепости в Каунасе. Участники батальона буквально вымазали свои руки в крови. 6 октября 1941 года по приказу гитлеровского командования батальон прибыл уже на территорию БССР.

В Беларуси Гецявичюс творил бесчинства, но закончил свою жизнь безнаказанно в Шотландии в 2001 году. В этом же году палача допрашивали, он признался, что был в Беларуси, но не участвовал в казни людей.

В зону действия полицейского батальона входил Минск, Борисов и Слуцк. В этих трех городах Антанас Гецявичюс участвовал в карательных операциях.

Одним из взводов 2-го (12-го) батальона командовал Гецявичюс. Его подчиненные отзывались о нем как о наиболее жестоком среди всех. Кроме того, палач знал немецкий язык и без проблем коммуницировал с фашистами, был награжден в 1943 году в фашистской Германии Железным крестом II класса.

Члены 2-го литовского полицейского батальона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9184a9a-28ed-4e44-9d35-c0f754c3554e/conversions/44b1e1c2-9f47-42f1-823b-4bbb9eb85595-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9184a9a-28ed-4e44-9d35-c0f754c3554e/conversions/44b1e1c2-9f47-42f1-823b-4bbb9eb85595-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9184a9a-28ed-4e44-9d35-c0f754c3554e/conversions/44b1e1c2-9f47-42f1-823b-4bbb9eb85595-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9184a9a-28ed-4e44-9d35-c0f754c3554e/conversions/44b1e1c2-9f47-42f1-823b-4bbb9eb85595-xl-___webp_1920.webp 1920w Члены 2-го литовского полицейского батальона

21 октября 1941 года в Койданово (сейчас Дзержинск) прошла первая карательная операция, в результате которой было расстреляно не менее 1 тыс. мирных жителей. Второй преступный эпизод случился 26 октября 1941-го. Это была карательная операция 12 подпольщиков в Минске. 2-й литовский полицейский батальон, в том числе и командир взвода Гецявичюс, получил приказ учинить показательную казнь подпольщиков. Люди были повешены в четырех местах в Минске, в том числе в Александровском сквере, на улице Карла Маркса и в районе Комаровской площади. Среди повешенных оказались Кирилл Трус, Владимир Щербацевич (сын подпольщицы Ольги Щербацевич), Марина Брускина.

"Были исследованы судебные решения - приговор Верховного суда Литовской ССР от 20 октября 1962 года в отношении иных участников литовского батальона, в том числе командира Антанаса Импулявичюса, и приговор суда немецкого города Касселя. Еще один трагический эпизод связан с участием Гецявичюса в карательной операции в местечке Койданово, где 21 октября 1941 года участниками 2-го литовского полицейского батальона было расстреляно не менее 1 тыс. мирных граждан, в основном еврейской национальности. Мы подробно исследовали этот эпизод в ходе судебного разбирательства, были допрошены потерпевшие, близкие которых погибли в результате карательной операции", - рассказал председательствующий судья по уголовному делу о геноциде белорусского народа (дело Гецявичюса) Юрий Рутковский в "Актуальном интервью".

уголовное дело в отношении Антанаса Гецявичюса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f21cc458-0287-421b-830e-b200bcf4710a/conversions/4c8e90a1-7a27-4f67-b49c-e60ece7caca4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f21cc458-0287-421b-830e-b200bcf4710a/conversions/4c8e90a1-7a27-4f67-b49c-e60ece7caca4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f21cc458-0287-421b-830e-b200bcf4710a/conversions/4c8e90a1-7a27-4f67-b49c-e60ece7caca4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f21cc458-0287-421b-830e-b200bcf4710a/conversions/4c8e90a1-7a27-4f67-b49c-e60ece7caca4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Жуткие факты вскрываются и в самом механизме расстрела. Батальон прибывал в местечко, которое гитлеровцы окружали, а участники литовского батальона и взвода собирали еврейское население, гнали к автомобилям, вывозили их к заранее вырытым ямам. Гецявичюс отдавал команды на расстрел, а солдаты их выполняли. Тогда расстреляли женщин, детей, мужчин и лиц престарелого возраста.

Факт С 27 по 29 октября 1941 года под Слуцком в урочище Гореваха, недалеко от деревни Селище, было расстреляно не менее 5 тыс. мирных жителей.

После каждой карательной операции немецкие военные делали записку вышестоящему командованию, где прямо указывали участие 2-го литовского батальона. Всего, исходя имеющихся данных, литовский полицейский батальон уничтожил не менее 46 тыс. мирного населения.

"При освобождении территории Беларуси Антанас Гецявичюс сбежал и оказался в Великобритании, в Эдинбурге, а позже в Шотландии. Работал инженером горнодобывающей промышленности. Проживал под именем и фамилией Энтони Гекас", - добавил судья Верховного суда Беларуси.

Юрий Рутковский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0eb6773-4fdf-4eed-80ae-89d53c368d6e/conversions/6128ff35-657b-41cd-9404-e92c3d950b69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0eb6773-4fdf-4eed-80ae-89d53c368d6e/conversions/6128ff35-657b-41cd-9404-e92c3d950b69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0eb6773-4fdf-4eed-80ae-89d53c368d6e/conversions/6128ff35-657b-41cd-9404-e92c3d950b69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0eb6773-4fdf-4eed-80ae-89d53c368d6e/conversions/6128ff35-657b-41cd-9404-e92c3d950b69-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Рутковский