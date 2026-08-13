Алим Селимов рассказал о спортивном развитии регионов и ребрендинге "Лиги Храбрых"

В конце июля 2026-го в Мозыре состоялся международный турнир по борьбе. Проводить состязания в регионах - целенаправленная политика Белорусской федерации борьбы.

Председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов в "Актуальном интервью" отметил, что в белорусских регионах кроется большой потенциал. Ведь если вспомнить состав национальных взрослых сборных команд, в них 60-70 % ребят - выходцы из регионов, которые нужно развивать.

Кстати, каждое мероприятие, проведенное вне Минска, - это почти всегда полная трибуна. "В регионах люди не так часто видят большие международные спортивные старты. Это для них становится красочным праздником спорта", - подчеркнул собеседник.

Белорусскую столицу, конечно, тоже без внимания оставлять не будут. Здесь проводятся большие турниры серии Гран-при (Международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева), открытый республиканский командный турнир по спортивной борьбе в Беларуси "Лига Храбрых".

"Большое спасибо Президентскому спортивному клубу, который трепетно относится к развитию спорта в Беларуси, поддерживает юные дарования. Кстати, мы проведем ребрендинг "Лиги Храбрых" - изменится лого, его цвета. Постараемся сделать такое, чтобы эти соревнования заинтересовали еще больше. "Лига Храбрых" не заканчивается на U-15. В этом сезоне будет что-то такое, что даст болельщику проследить за выходцами проекта", - отметил Алим Селимов.

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