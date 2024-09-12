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Хоккеист Энас: В Минске я и моя жена чувствуем себя в большой безопасности
На данный момент я очень рад быть в "Динамо-Минск". Мне все очень нравится. Беларусь - хоккейная страна, заявил в "Актуальном интервью" Сэм Энас.
Спортсмен заметил, что Минск - невероятно зеленый город, а еще рассказал, почему ему здесь комфортно и что доставляет больше всего удобств.
Доставляет комфорт все - логистика, люди. Всегда удобно добираться из одной точки города в совершенно другую. Плюс в Беларуси очень чисто, хотя жителей страны этими словами вряд ли удивишь.
Хоккеист сказал, что кроме приветливых, отзывчивых и дружелюбных людей, выделил бы и архитектуру города. "Я иногда обращаю на нее внимание, поскольку она заставляет вызвать к себе интерес. В целом в Минске мы со своей женой чувствуем себя в большой безопасности", - заключил спортсмен.
Напоследок Сэм признался, что центральные кварталы Минска дышат историей. И они ему в какой-то степени даже напоминают некоторые родные улицы Вашингтона.
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