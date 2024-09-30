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Американец в минском Динамо | Любимые места в Минске | Сэм Энас о Беларуси

30.09.2024

Сэм Энас - американский хоккейный нападающий греческого происхождения, выступающий за минское "Динамо". Родился в семье бывшего хоккейного вратаря, который после окончания карьеры начал заниматься бизнесом. Хоккеем Энас стал заниматься с самого детства. - За что американец любит Минск? - Как Сэм попал в хоккей? - Чем увлекается хоккеист помимо спорта?

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Американец в минском Динамо | Любимые места в Минске | Сэм Энас о Беларуси